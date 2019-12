A Nemzetközi Demokrata Unió női tagozatának elnökségéért indul Novák Katalin

2019. december 2. 12:03

A Nemzetközi Demokrata Unió (IDU) újonnan megalakuló női tagozatának elnökségéért indul Novák Katalin, a Fidesz alelnöke. Novák Katalin hétfőn az M1 aktuális csatornán közölte, hogy a konzervatív és jobboldali nézeteket valló pártokat tömörítő IDU decemberi washingtoni találkozóján a női tagozat elnökségének tagjairól is döntenek majd. A pártszövetség elnöke, Stephen Harper üdvözölte, hogy elnökjelöltként indul – tette hozzá.

Mint mondta: a női tagozat modern konzervatív megközelítése annak, mit jelent ma nőnek lenni. Szerinte ugyanis sok fiatal nő vágyik az anyaságra, szereti a munkáját, akár karriert is építene, ezért szívesen veszik, ha mások megoszthatják velük tapasztalatikat arról, hogyan lehet ezeket összeegyeztetni anélkül, hogy bármelyikről le kellene mondaniuk. Novák Katalin kitért arra is, hogy a Fidesz aktív és elismert tagja az IDU-nak, amely segítséget nyújt a pártnak abban, hogy a perspektívája ne szűküljön be Magyarországra és Európára.

A decemberi találkozón a pártelnökök, alelnökök többek között beszámolnak jelenlegi kihívásaikról, olyan aktuális kérdésekről folytatnak eszmecserét, mint a migráció, és pártpolitikai stratégiáról is beszélnek majd – mondta a Fidesz alelnöke.

MTI