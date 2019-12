A Kékestetőn már öt centiméteres a hótakaró

2019. december 2. 12:05

A fővárosban jelentősen lelassult a haladás, mostanra nemcsak a bevezető utakon, hanem a belvárosban is csak lépésben lehet haladni. A fővárosi közterület-fenntartó vállalat munkatárai megkezdték a főbb közlekedési útvonalak – mintegy 1200 kilométer – tisztítását, a mellékutak megtisztítása csak ezek után kezdődhet meg – mondta az M1 tudósítója. Éjszakai 68 járművel dolgoztak az FKF Zrt. munkatársai, reggeli hat óra óta kézi erővel is tisztítják a havas, latyakos járdákat. Több baleset is történt, illetve módosult több járat közlekedése is.

Debrecenben is havazik

A keleti országrészben is megmutatta magát a tél. Kora reggel óta, sűrű, apró szemű hó hull, ami a járdán és az utakon nem marad meg, így fennakadást nem okoz. Az utak viszont nedvesek, latyakosak, ezért lassabb közlekedésre kell számítani. Debrecenben fagypont közeli a hőmérséklet, így estére a lehullott csapadék megmaradhat, meg is fagyhat, ezért fontos, hogy téli gumival induljanak útnak az autósok – emelte ki az M1 helyi tudósítója.

A Kékestetőn már öt centiméteres a hótakaró

Eger szintén fehérbe öltözött. A hajnali óráktól kezdve nagy pelyhekben, sűrűn hull a hó. Az utak havasak, latyakosak, a megváltozott útviszonyoknak megfelelően kell közlekedni. A magasabban fekvő területeket megmarad a hó. A Kékestetőn már öt centimétert is meghaladja a hó vastagsága – mondta az M1 tudósítója. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn -1 és +4 fok között valószínű. Késő estére általában -3, +3 fok közé csökken a hőmérséklet, de a havas, kevésbé szeles északkeleti tájakon már késő este jóval hidegebb lesz ennél.

