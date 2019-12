Ukrán államfő: nem volt szó "valamit valamiért" kérésről

2019. december 3. 08:54

A Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésben egyszer sem volt szó "valamit valamiért" kérésről - hangsúlyozta újfent Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy az amerikai Time magazinban hétfőn megjelent interjúban.

Az ukrán elnök közösen adott interjút Kijevben a Time, a francia Le Monde, a német Der Spiegel és a lengyel Gazeta Wyborcza című lapok újságíróinak. Az interjúban, amelyre a kelet-ukrajnai konfliktus lezárásában szerepet vállaló "normandiai négyek" december 9-i párizsi konferenciája előtt kerítettek sort, Zelenszkij elsősorban az ukrán-orosz viszonyt érintő kérdésekre tért ki, de szólt az amerikai-ukrán viszonyról és a Donald Trump amerikai elnökkel júliusban folytatott telefonbeszélgetéséről is.



Ez az a vitatott beszélgetés, amelyben az amerikai elnök azt szorgalmazta, hogy Kijev korrupció gyanúja miatt indítson vizsgálatot a demokraták elnökjelöltségéért küzdő Joe Biden alelnök és a fia, Hunter Biden ukrajnai üzleti ügyeiben, s amely miatt az Egyesült Államokban a demokrata többségű képviselőház

megindította az elnök közjogi felelősségre vonását célzó eljárást (impeachment). A demokrata párti törvényhozók szerint ugyanis Trump saját politikai céljai érdekében nyomást gyakorolt az ukrán elnökre, azt sugalmazva, hogy a Bidenék elleni vizsgálat megindításától függ az Ukrajnának szánt amerikai katonai segély folyósítása.



Volodimir Zelenszkij a négy lap munkatársainak nyilatkozva újfent leszögezte: a beszélgetés során Donald Trump egyáltalán nem beszélt arról, hogy a katonai segély folyósításának feltétele a vizsgálat megindítása lenne.



Kifejtette, hogy Ukrajnának változatlanul szüksége van az Egyesült Államok támogatására, e nélkül ugyanis országának esélye sem lenne az Oroszország által 2014-ben elfoglalt területei visszaszerzésére. Ugyanakkor úgy vélekedett, hogy nem volt teljesen korrekt az amerikai elnök döntése a segély folyósításának átmeneti visszatartásáról. "Ha a stratégiai partnerünk vagy, akkor nem zárolhatsz előlünk bármit is" - fogalmazott. Hozzáfűzte: "ez pusztán korrektség kérdése, és nem a valamit valamiért elve".



Az ukrán elnök megjegyezte azt is: Kijev nem támaszkodhat megbízható külföldi anyagi támogatásra, ha Donald Trump és szövetségesei továbbra is olyan jelzéseket küldenek a világnak, miszerint Ukrajna korrupt ország. Véleménye szerint "amit Amerika mond, az mindig jelzés mindenkinek, az egész világnak", s erre a jelzésre figyelnek a "befektetők, bankok, részvényesek, vállalatok, amerikaiak és európaiak egyaránt".

MTI