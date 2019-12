Szijjártó: a magyar gazdaság tovább erősödik a BMW gyárának megépülésével

2019. december 3. 10:24

A BMW debreceni gyárának megépülésével a magyar gazdaság tovább erősödik - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden az MTI-nek arra reagálva, hogy az autógyártó közölte, 2020 tavaszán kezdődik az építkezés.

Hozzátette: a magyar emberek érdeme, hogy ez a fejlesztés Magyarországra jön, a magyarok magas színvonalú munkájának, szorgalmának és kiváló teljesítményének köszönhető.



Kiemelte, hogy a magyar gazdaság világszínvonalon teljesít, ezt bizonyítja az is, hogy a 34. legnagyobb exportteljesítményt érte el, és évente több mint 100 milliárd eurónyi exporttermék és -szolgáltatás előállítására képes.



Kifejtette, a magyar gazdaság továbbra is jóval az Európai Unió gazdasági növekedési üteme felett teljesít.



Hozzátette, a növekedés fenntartása érdekében jövő év elején gazdaságvédelmi akciótervre van szükség, mivel Brüsszel nemcsak a migrációs, hanem a gazdaságpolitikát is elhibázta, ezért az eurózóna országaira jövőre is inkább stagnálás lesz jellemző.



Közölte, a magyar gazdaságba egyre több értékes beruházás érkezik, ez jó, mert a magyar kis- és középvállalkozások termékeire és szolgáltatásaira egyre nagyobb az igény. A magyar kkv-nak jelentős szerep jut az országba települő nagy nemzetközi vállalatok beszállítói láncaiban. Azért is jó hír az egyre növekvő számú, és egyre magasabb hozzáadott értékű beruházás érkezése, mert a fizetések is dinamikusan nőnek: másfél év alatt 304 ezerről 450 ezer forintra nőtt egy új beruházása által létrehozott munkahelyen az átlagos fizetés - mondta Szijjártó Péter.

MTI