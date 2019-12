Gyurcsány: tovább kell színesíteni az ellenzéket

2019. december 3. 14:52

A 2022-es kormányváltáshoz tovább kell színesíteni az ellenzéket, új emberek kellenek a magyar közélet demokratikus oldalára - mondta Gyurcsány Ferenc DK-elnök keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Bejelentette, hogy Matlák Gábor XV. kerületi alpolgármester belépett a DK-ba.

Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott: "a centrális erőtér rendszerének októberi megroppanása után világos, mi az ellenzék dolga": egyrészt "be kell bizonyítania, hogy kormányzóképes" azokon a településeken és kerületekben, ahol a polgárok rájuk bízták a vezetést, másrészt közösen fel kell készülniük arra, hogy 2022-ben leváltsák a kormányt. Ehhez a ma is sokszínű ellenzéket tovább kell színesíteni új emberekkel, és segíteni kell az ellenzéki pártok együttműködését, erejét és integrációs képességét - fűzte hozzá.



A DK elnöke örömét fejezte ki, hogy Matlák Gábor úgy gondolja, a DK egyike lehet azoknak a pártoknak, amelyekkel "az Orbánnal szemben álló sokaság győzelemre viheti a haza ügyét 2022-ben".



Megjegyezte: az új belépővel 16-ra emelkedett a DK-s budapesti alpolgármesterek száma.



Matlák Gábor arról beszélt: a rendszerváltás idején kezdett politizálni, ekkor belépett a Fideszbe, de még 1989-ben otthagyta a pártot. Ezután az SZDSZ-ben politizált, majd a XV. kerületben, illetve a fővárosi önkormányzatban volt képviselő.



Meglátása szerint a DK összetartó és elkötelezett csapat, amely következetesen és kitartóan képviseli az eszmét, amely szerint nemcsak a kormányt kell leváltani, hanem "a félelem és önkényuralom rendszerét" is fel kell számolni.

MTI