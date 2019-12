Hidvéghi Balázs: Magyarország a szabadság hazája

2019. december 3. 17:54

Magyarország sokkal inkább a szabadság hazája, mint számos nyugat-európai ország - fogalmazott Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője a XXI. Század Intézet konferenciáján kedden Budapesten.

A Kitart-e a V4-ek egysége? című, a következő 7 éves uniós költségvetéssel kapcsolatos érdekérvényesítés lehetőségeivel foglalkozó rendezvényen a kormánypárti politikus kifejtette: az előző brüsszeli vezetés rosszul tűrte a sokféleséget, és ebbe belebukott.



Most az eltérő véleményeket jobban toleráló vezető került az Európai Bizottság élére, amely így talán jobban megérti, hogy muszáj visszatérni a nemzetek Európájához - mondta, hozzátéve, óvatos optimizmussal tekintünk az új brüsszeli vezetésre.



Hidvéghi Balázs rámutatott, a történelmi helyzet összehozta a kelet-közép-európai régiót, így ma reneszánszát éli a V4-ek együttműködése, elsősorban a migráció és a mögötte meghúzódó föderalista-szuverenista ellentét kiéleződése miatt.



Steiner Attila, az Igazságügyi Minisztérium európai ügyekért felelős államtitkára előadásában elmondta: a következő 7 éves uniós költségvetés lesz a témája a december 12-13-ai uniós csúcsnak, de a megállapodás akár jövő nyárig is elhúzódhat.



Ismertetése szerint korábban a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmük 1,16 százalékát fizették be a közös költségvetésbe, ezt a legújabb finn javaslat 1,07 százalékra csökkentené. Így a kohéziós pénzek több mint 25 százalékkal, az agrártámogatás pedig 20 százalékkal csökkennének. Ezt szeretné Magyarország elkerülni - mondta az uniós költségvetési tárgyalásokat a magyar kormány részéről koordináló államtitkár.

MTI