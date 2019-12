Topolya: Elkészült a diákotthon

2019. december 3. 23:05

A topolyai Mezőgazdasági Iskola mellett befejeződtek a diákotthon építési munkálatai. A következő lépésben a bútorok és a felszerelés beszerzése van soron és jövő ősztől már be is költözhetnek a diákok. Az iskola egy speciális balonszerkezetű építményt használt tornaterem gyanánt, ami szeptemberben egy vihar következtében megrongálódott. Tartományi eszközökből azonban hamarosan megkezdődhet a felújítása.

A topolyai Mezőgazdasági Iskola sportcsarnokát 2003-ban építették. Abban az évben Topolya volt a házigazdája a munkásolimpiának és a versenyek ott is zajlottak, majd pedig az iskola használta. Korábban egy kisebb tornateremben tartották a tornaórát, melyet később a húsipari és pékipari tanulók számára átalakították át és a máig a gyakorlati oktatás céljait szolgálja. Idén szeptemberben azonban egy este hirtelen hatalmas vihar támadt, a sajátos kivitelezésű sportcsarnok balon szerkezetét úgy megrongálta, hogy a létesítmény használhatatlanná vált.

Tóth Tibor, az oktatási intézmény igazgatója elmondta, hogy most kénytelenek rögtönzött helyeken tartani a testnevelési órákat. Szerencsére hosszú és enyhe volt az ősz, így a tornaórák egy részét megtarthatták a fedetlen kézilabda pályán. Van az iskolában egy úgynevezett fitneszterem, amit szintén használnak a tornaórák során is. Testnevelési órákat tartottak a tóparton is, ahol különféle szereket állítottak fel már korábban a szabadidős sportokat űzők részére.

Az igazgató elmondta azt is, hogy az önkormányzat közbenjárására a tartományi oktatási titkárság 5 millió dináros támogatást hagyott jóvá a sportcsarnok renoválására. A kivitelezőt versenypályázat útján választják majd ki. Az iskolaigazgató bízik abban, hogy a jövő év elején mihamarabb sikerült megjavítani a sportcsarnokot és ismét ott lehet majd tartani a testnevelési órákat.

Az igazgató arról is beszámolt, hogy az iskola szomszédságában elkészült diákotthon. Jó esélye van tehát, hogy jövő szeptemberig, a következő iskolaév kezdetéig sikerül majd fel is szerelni, bebútorozni, és birtokba vehetik majd, akiknek épült, a diákok. Elsősorban a mezőgazdasági iskolában tanulók érdeklődésére számítanak. Diákjaik 80-85 százaléka utazó diák. Közöttük nagyon sokan vannak olyanok is, akik távolabbi településekről kénytelenek utazni, illetve már jelen pillanatban is bent laknak magán lakásokban Topolyán. A diákotthon nagy előrelépés lesz abból a szempontból is, hogy a szülők ezeket a többnyire még kiskorú gyermeket nem szívesen hagyják felügyelet nélkül. A diákotthonban majd jövő ősztől szakavatott nevelők gondjaira bízhatják.

Tóth Péter

vajma.info