Szent Borbála-szobrot és egy megújított óvodát avattak a romániai Petrozsényben

2019. december 4. 23:54

Szent Borbála-szobor avatásán és egy megújított óvoda, illetve új játszótér átadásán vett részt szerdán a dél-erdélyi Petrozsényben Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

Az államtitkár az MTI-nek telefonon elmondta: a szobrot, amelyet a helyi Szent Borbála római katolikus templom közelében található köztéren állítottak fel, a magyar kormány 6,5 millió forinttal támogatta, a talapzatot és a szobor környezetének kialakítását Petrozsény önkormányzata állta.

Úgy vélte, ennek a szoboravató ünnepségnek többszörös üzenete van. Az egyik az, hogy a kis számban élő ottani magyarságot a városvezetés tiszteletben tartja, elfogadja a törekvéseit. A másik az, hogy a szoborállítás és -szentelés erősíti a magyarokat kereszténységükben és nemzeti identitásukban, de erősíti azt az összetartást is, ami ott helyben megtalálható magyarok és románok, katolikusok és ortodoxok, illetve protestánsok között.

A petrozsényi szoboravatón jelen volt Miguel Maury Buendía pápai nuncius, illetve Pál József Csaba temesvári megyéspüspök is.

Az államtitkár elmondta, hogy a Szent Borbála templomot, plébániát és közösségi házat az elmúlt években összesen 21 millió forinttal támogatta a kormány, hiszen a kis létszámú magyarságot elsősorban a templom tartja össze, de fontos az óvoda is.

Ezért a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében megújította a helyi óvoda magyar csoportjait, illetve egy játszóteret alakított ki a létesítmény mellett. Az intézmény magyar csoportjaiba 15-16 gyermek jár, ezentúl ők megújult és korszerű eszközökkel felszerelt termekbe járhatnak.

Az államtitkár felidézte, hogy a Kárpát-medencei óvodaprogram teljes költségvetése 47,6 milliárd, aminek fele Erdélybe és Partiumba érkezett. Hangsúlyozta, hogy a tömbmagyarságba és a szórványba is jutott támogatás, ez utóbbinak számít Hunyad megye, ahol hat település (Petrozsény, Déva, Szászváros, Lupény, Vajdahunyad és Vulkán) óvodája újult meg mintegy 40 millió forintnyi támogatásnak köszönhetően. A hat település óvodájába összesen 190 gyermek jár.

Az MTI kérdésére, hogy van-e kilátás a Hunyad megyei magyarság apadásának megállítására, az államtitkár elmondta: az egyik petrozsényi vezető azt mondta neki, hogy tíz évvel ezelőtt kétségesnek tűnt, hogy 2020 előtt lesznek még magyar gyerekek az óvodában és az iskolában, ehhez képest a helyzet mostanra megszilárdult. Ezért továbbra is szükség van a Petőfi-, az óvodaprogramra, az egyházak támogatására, valamint a testvértelepülési programra - mondta Soltész Miklós.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a megszépült óvodák a románságot is szolgálják. Úgy vélte, hogy a szerdai ünnepség is megmutatta, érdemes összefogni, hiszen összességében sok példa van arra, hogy lehet közös célokat találni a román és magyar nemzet között, és ezeket meg is lehet valósítani.

MTI