Pesti Imre: Karácsonynak továbbképzésre van szüksége egészségügy terén

2019. december 5. 13:43

Az egészségüggyel komolyan foglalkozók számára nem érthető az ellenzék megközelítése a CT gépekkel kapcsolatban – fejezte ki véleményét a Fidesz országgyűlési képviselője a HírTV Magyarország élőben című műsorában.

„Ha a CT-k nem kihasználhatók, nincs annyi beteg, sokkal több CT van, mint amennyire szükség van, vagy nincs annyi kórház, ahol el tudnák helyezni az altató gépeket, vagy nincs annyi műtét, akkor értelmetlen ezekről így beszélgetni.”

Pesti Imre szerint az ellenzék számára az egészségügy egy olyan terület, amiben mindig lehet hibát találni. Elmondta, a Parlamentben is lehet látni, hogy rondábbnál rondább megnyilatkozások vannak, ami a politikai haszonszerzést szolgálja, csak ezek durván rombolják az orvos-beteg kapcsolatot, a betegek egészségügybe vetett hitét és nincs valóságalapja.

„Nyugodtan tudom mondani, hogy a magyar egészségügy valamennyi nehézsége ellenére biztonságosan működik és a legfontosabb, hogy most a kormányzat mintegy 700 milliárdot, talán a magyar történelem legnagyobb kórházfejlesztését hajtaná végre a fővárosban. Négy nagy centurmkórházat kíván építeni, háromnál megtörtént már a tervpályázatok értékelése, be is mutatták a centrumokat, szerződéskötés zajlik és el is kezdődnének az építkezések és akkor egyszer csak azt látjuk, hogy a fővárosi közgyűlés azt mondja, hogy nem kéri ezt a kórházat, nem hajlandó támogatni a kórháznak a megépítését.”

A politikus hozzátette ezt a hozzáállást nem is érti, hiszen a kampányban azt mondták, hogy mindent megtesznek az egészségügy fejlesztése érdekében, most pedig csak a célegyenesben már nem támogatják. Különösen felháborítónak nevezte László Imre viselkedését, aki a Tétényi úti kórház igazgatója volt, most hajlandó az orvosi esküjét beáldozni ócska politikai célokra és nem támogatja a szuperkórház megépítését.

HírTV