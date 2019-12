Fidelitas: Józsefváros új baloldali vezetése magára költi a pénzt

2019. december 5. 16:39

Úgy tűnik, hiába adta át Józsefváros előző fideszes vezetése 13 milliárd forint megtakarítással a kerületet az új baloldali vezetésnek, Pikó András polgármester ugyanis gyorsan nekilátott a kassza kiürítésének – fogalmazott Borbély Ádám a Facebook-oldalán közzétett videóban.

A Fidelitas budapesti elnöke szerint a mostani politikai vezetés már most 150 millió forinttal többe kerül egy ciklus alatt, mint az előző.

Mint fogalmazott: Pikó András a bizottságokat is kifizetőhelynek használja: az eddigi kettő helyett hat bizottságot hozott létre, mindezt dupla annyi bizottsági taggal, és megemelte a bizottsági tagok tiszteletdíját is. Bár kampányában azt ígérte, nem fog tanácsadókra költeni, már most öt tanácsadót alkalmaz – emelte ki Borbély.

Azt is mondta: a kerület vezetése a nyugdíjasoktól és a dolgozóktól elvesz – a nyolcezer forintot, amit még az előző városvezetés szavazott meg, nem került kifizetésre, továbbá a kerületi óvónőktől, bölcsődei és szociális dolgozóktól is elvettek egyhavi bért.

Borbély Ádám előzőleg Horváth Csabát és az MSZP-t szólította föl, hogy „ne használja pénzszivattyúként Zuglót”.

hirado.hu