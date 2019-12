Újra látogatható a pécsi Barbakán-bástya

2019. december 5. 16:46

A felújított pécsi Barbakán-bástya az átadás napján, 2019. december 5-én. MTI/Sóki Tamás

Újra látogatható a 2018 óta balesetveszély miatt elzárt pécsi belvárosi körbástya, a Barbakán-bástya - jelentette be a műemléknél a baranyai megyeszékhely polgármestere csütörtökön.

Péterffy Attila (Mindenki Pécsért Egyesület) emlékeztetett arra, hogy 2018-ban balesetveszély miatt zárták el a látogatók elől az építményt, így a pécsi székesegyháztól nyugatra lévő körbástyára az elmúlt bő egy évben nem lehetett felmenni. A vizsgálatok azt állapították meg, hogy a bástyához kapcsolódó, fából készült hidak, lépcsők, az építmény karéján felépített gyilokjáró - védőfolyosó - és az azt övező korlátok felújításra szorulnak.

Mint mondta, még az előző városvezetés döntött a most befejeződött rekonstrukció elindításáról. Ennek keretében az elmúlt hónapokban mintegy harmincmillió forintból, hatvan köbméternyi fa beépítésével teljes körűen felújította az önkormányzat a fából készült lépcsőket, a gyilokjárót, a bástyához vezető hidakat, s a korábbi fa tartószerkezeteket fémre cserélték biztosítva ezzel ismét hosszú időre a Barbakán-bástya látogathatóságát.

Péterffy Attila jelezte, polgármesterré választáskor ígéretet tett a turizmus fejlesztésére, ezért a mostani munka folytatásaként 2020-ban a városfal déli részén, a Citrom utcánál található, szintén balesetveszély miatt zárva lévő gyilokjárót felújítják és az északi városfal rekonstrukcióját is elindítják, s lehetőség szerint be is fejezik jövő évben.

A sajtó számára az eseményen kiosztott írásos összegzés szerint a pécsi városfal nyugati falának részét képező építményt a 15. században emelték azért, hogy az a város és a püspökvár védelmét szolgálja a törökök európai terjeszkedése idején. A bástyát korábban lakóépületek szegélyezték, azokat a hetvenes években bontották el, s tették látogathatóvá a pécsiek és a turisták előtt.

A bástya a busszal érkező turisták számára a belváros kapujaként is funkcionál. A járművek az építmény közelében teszik ugyanis le utasaikat, így ez az első látványosság, amivel találkoznak.

MTI