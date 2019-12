Hadsereg: Határaink védelme garantált

2019. december 6. 09:46

A veszély nem múlt el, a feszültség egyre növekszik hazánk déli határszakaszán. A jelenlegi helyzet a 2015-ös migrációs válsághelyzethez hasonlít – állapította meg egybehangzóan Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium, és Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a röszkei határszakasz december 4-ei bejárása során szerzett személyes tapasztalataik, valamint a határvédelmet ellátó katonák és rendőrök jelentései alapján.

Az elmúlt hónapokban, de különösen az elmúlt két hétben jelentősen megnőtt a Magyarország déli határát védő katonákra és rendőrökre nehezedő migrációs nyomás. A hazánk, s így az Európai Unió területére történő illegálisan bejutni próbálkozók száma, az elfogások és a visszakísérések statisztikai adatai alapján a jelenlegi helyzet a 2015-ös eseményekhez hasonlít – foglalta össze tapasztalatait a röszkei határszakasz bejárását követő sajtótájékoztatón Németh Szilárd. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes hangsúlyozta: a határ őrizetét ellátó katonák és rendőrök kimagasló szinten teljesítik a feladatukat. Szolgálatukra Magyarország függetlenségének, a magyar emberek biztonságának és szabadságának garantálása érdekében – tekintettel az egyre fokozódó migrációs nyomásra – a jövőben is szükség lesz.

A katonák a rendőrséggel közösen járőrözési feladatokat látnak el. A határ őrzéséhez fontos segítséget nyújtanak a honvédség kutyás járőrei – mondta az államtitkár. Hozzátette: a katonák felderítési feladatokat is végeznek, a helikopteres járőrözés pedig egyfajta demonstráció is a migránsok felé. A téli időszak előtt a Tiszán és a Maroson, valamint Bács-Kiskun megyében a Ferenc-csatornán rohamcsónakkal járőrözött a honvédség. Ezt a tevékenységet – mivel a próbálkozások a hideg beköszöntével a korábbi évekkel ellentétben nem szűntek meg – folytatják – hangsúlyozta Németh Szilárd.

Hasonlóan foglalta össze az elmúlt hetek során tapasztaltakat Kontrát Károly is. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes – megköszönve a katonáknak a határvédelem során tanúsított helytállását – arra is felhívta a figyelmet, hogy az illegális határátlépők újabb és újabb módszereket alkalmazva próbálnak bejutni Magyarország, az Európai Unió területére. Görögországban jelenleg közel száztízezer, Szerbiában pedig több mit harmincezer migráns torlódott fel. Egyre nagyobb erők szükségesek a magyar emberek biztonságának megvédéséhez. Az ehhez szükséges forrásokat, eszközöket a kormány – csakúgy, mint korábban – a jövőben is biztosítani fogja. Hazánk bebizonyította, hogy meg lehet védeni az Európai Unió, Magyarország határait.

Galambos Sándor

honvedelem.hu