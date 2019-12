Fidesz-KDNP: a teljes ellenzék ma is a migránskvóta mellett áll

2019. december 6. 13:53

A teljes ellenzék ma is bevándorláspárti, ha rajtuk múlna, behódolnának az európai bevándorláspárti baloldalnak, és végrehajtanák a migránsok kötelező betelepítését - mondta a kormánypártok nevében Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

Úgy fogalmazott: akárhányszor is húzzák elő a kalapból a migránskvótát, mint például most egy német javaslat alapján, a Fidesz-KDNP továbbra is a 2016-os kvótanépszavazáson meghozott döntést képviseli. Akkor a magyarok 98 százaléka nemet mondott a kötelező kvótákra - emlékeztetett, hangsúlyozva: "mi ennek megfelelően továbbra is elutasítjuk a kötelező kvóta bevezetését és az erre irányuló kísérleteket".



Nacsa Lőrinc szerint azonban Magyarországon egyedül vannak ebben a harcban, mert "Gyurcsány, Karácsony és a teljes bevándorláspárti ellenzék a migránskvóta mellé állt", három éve még azt is meg akarták akadályozni, hogy a magyarok erről népszavazáson mondhassanak véleményt. "Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc, az MSZP, a Párbeszéd: mind a kvótanépszavazás ellen tüntetett és bojkottálta azt" - jegyezte meg.



A KDNP-s politikus azt mondta, a kötelező kvótát meg kell akadályozni, mert így akarják migránsokkal elárasztani Európát, és ezzel Magyarországból is bevándorlóországot csinálni.



MTI