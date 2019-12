Putyin: az Északi Áramlat 2 üzemeltetése nem jelenti az ukrán gáztranzit felmondását

2019. december 6. 15:32

Az Északi Áramlat 2 földgázvezeték üzembe helyezése nem jelenti azt, hogy Oroszország felmondja az ukrán gánztranzitot, az ügyben a gazdasági célszerűség fog dönteni - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor pénteken Szocsiban német nagyvállalatok vezetőit fogadta.

Északi Áramlat 2 - euronews.com

"Közeledik a befejezése az Északi Áramlat 2 gázvezeték lefektetésének, amelynek üzembe helyezése lehetővé teszi az orosz gázszállítás megkettőzését a balti nyomvonalon" - mondta Putyin, rámutatva, hogy ez hozzájárul Németország és más államok igényei kielégítéséhez.



"Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy ünnepi vállalkozás, a kormány ténylegesen nem vesz benne részt. Így tehát, hogy ne legyen az ügynek másfajta értelmezése, már sokszor mondtam és még egyszer szeretném megismételni: ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy Oroszország beszűntetné a tranzitot Ukrajna területén keresztül" - hangoztatta.



Kifejezte reményét, hogy az illetékes orosz és az ukrán kölcsönösen elfogadható megoldást találnak az orosz gáz Európába irányuló tranzitja ügyében. Elismerte ugyanakkor, hogy a Bécsben folyó tárgyalásokon mindkét fél nehezen teljesíthető követelményeket.



A gáztranzit és a közvetlen ukrán gázvásárlás felújításának ügye a várakozások szerint téma lehet majd Putyin és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, ha a délkelet-ukrajnai válság rendezéséről tárgyaló "normadiai négyek" - Oroszország, Ukrajna, Franciaország és Németország - vezetőinek hétfői párizsi csúcstalálkozóját kétoldalú megbeszélésre is felhasználják.



Dmitrij Peszkov, orosz szóvivő újságíróknak nyilatkozva kifejezte reményét, hogy a csúcs hozzájárul majd a válság megoldásához és megerősíti, hogy a minszki megállapodások végrehajtásának nincsen alternatívája. Kijelentette, hogy a fórom alkalmából Putyin Emmanuel Macron francia elnökkel, Angela Merkel német kancellárral és Zelenszijjel is különtalálkozóra készül.



Mint mondta, biztos benne, hogy Párizs a tiltakozó akció ellenére is képes lesz majd biztosítani a csúcs lebonyolításának körülményeit.

MTI