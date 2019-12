Egyre több a migráns Szerbiában a magyar határ közelében

2019. december 6. 15:46

Növekszik a migránsok száma a magyar határ közelében, ami aggodalommal tölti el az ott élőket, egyes szakértők pedig arra figyelmeztetnek, azért indultak el újra a migránsok Magyarország irányába, mert többeknek sikerült átjutni az Európai Unióba a határzár ellenére is.

Ivan Gerginov, a szerbiai Menekültügyi és Migrációs Főbiztosság főbiztoshelyettese az MTI-nek a szerbiai migrációs helyzettel kapcsolatban arról beszélt, hogy a hideg idő közeledtével minden évben növekszik az illegális bevándorlók száma az országban. Felhívta a figyelmet arra, hogy a legtöbb illegális bevándorló a horvát határ közelében tartózkodik, ugyanis arra igyekszik továbbmenni, hogy az Európai Unió területére jutva könnyebben juthasson el a nyugat-európai országokba.



Ivan Gerginov tájékoztatása szerint Szerbiában jelenleg körülbelül ötezer migráns tartózkodik, közülük csak négyezren vannak valamely befogadóközpontban. Sokan azért nem akarnak a központokba menni - és inkább a rosszabb életkörülményeket választják-, mert nem akarnak nyomot hagyni maguk után, és minél gyorsabban szeretnének továbbhaladni.



A magyar határ mellett fekvő Magyarkanizsa vezetése úgy gondolja, az utóbbi hetekben drámaian megnőtt az illegális bevándorlók száma a településen, ezért újra felállították a rendkívüli helyzetek kezelésével megbízott válságstábot. Ez a testület járt el a 2015-ös migránsválság idején is.



Lackó Róbert, a migrációs helyzet kezelésével megbízott magyarkanizsai szakértő pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a belügyminisztériumtól kértek segítséget, ugyanis a migránsok által elkövetett betöréseket a véleményük szerint gyakoribb járőrözéssel, fokozott rendőri jelenléttel lehetne megakadályozni, ám az illetékes tárca még nem válaszolt három héttel ezelőtti kérésükre, és nem erősítette meg a rendőri jelenlétet. Rámutatott arra is, hogy az utóbbi időben megnövekedett a gumicsónak-vásárlások száma, sokan ugyanis a Tiszán keresztül próbálnak meg átjutni Magyarországra.



Lackó Róbert felhívta a figyelmet arra, hogy szeretnék megakadályozni, hogy a lakosság utcai tiltakozással lépjen fel a migránsok ellen, és szeretnék azt is, ha a helyiek biztonságban éreznék magukat, most ugyanis "már az utcára sem mernek kimenni".



Szabadka környékén is egyre többen vannak, a határ menti erdőkben több tucatnyian sátoroznak. Segélyszervezetek jelentése szerint a helyzet kezd a 2015-ös migránsválság idején tapasztaltakra hasonlítani.



A szerbiai Menekültügyi és Migrációs Főbiztosság a közelmúltba újra megnyitotta a szerb-észak-macedón határ melletti presevói befogadóközpontot, és a múlt héten már több mint 400 migránst oda is szállítottak a Vajdaság területéről. Ígéretük szerint hamarosan a magyar határ melletti településeken állomásozó illegális bevándorlókat is délre szállítják, hogy csökkentsék a nyomást a szerb-magyar határon.



A migránsválság 2015-ös tetőzésekor mintegy egymillió ember haladt át Szerbián főként Magyarország irányába. A fizikai határzár felállítása után számuk jelentősen megcsappant, de néhány ezren így is mindig vannak, akik a nyugat-balkáni országon keresztül igyekeznek az Európai Unió államaiba jutni.



MTI