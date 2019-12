Több nyugat-európai parlament jobban bünteti a rendbontást

2019. december 6. 17:10

Ausztriában, Németországban és az Egyesült Királyságban is szigorúbban büntetik a rendbontó parlamenti képviselőket, mint Magyarországon - mondta az Alapjogokért Központ vezető elemzője csütörtökön, az M1 aktuális csatornán.

Pócza István - youtube

ócza István hozzátette: az Európai Parlamentben a Magyarországon látottaknál sokkal kisebb akciókért is komoly szankciók járnak. Emlékeztetett: hetekre felfüggesztették és tíznapi fizetésmegvonással büntették azt az európai képviselőt, aki a török offenzívát tárgyaló EP-ülésen török csokoládét szórt az elnöki pulpitus elé, ezzel utalva arra, hogy szerinte Törökország EP-képviselőket vesztegetett meg. Ezzel a lépéssel nemcsak képviselőtársait, hanem az Európai Parlament házszabályát is megsértette Angelo Ciocca, az olasz Liga párt EP-képviselője. Az eset nyomán az EP elnöke és alelnöke is felhívta a figyelmet arra, hogy az EP a demokratikus vita terepe, így elfogadhatatlan az ilyesfajta viselkedés - idézte fel.



Hangsúlyozta: a decemberi ellenzéki akciók a parlamenti viselkedéskultúra íratlan szabályait hágták át, olyan típusú mintákat hoznak be a politikába, amely gátolja az Országgyűlés munkáját.



Pócza István a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta, hosszú ideje tart Magyarországon a vita arról, hogy hol van a határ a képviselői véleménynyilvánítás és a képviselői munka akadályozása között. Kérdéses az is, hogy mennyire felel meg a demokrácia eszméinek, ha bizonyos kérdésben az ellenzéki képviselők a házszabály keretein kívül eső módszerekkel próbálják gátolni a többségi képviselők munkáját - tette hozzá az Alapjogokért Központ vezető elemzője



Az Országgyűlés jövő héten dönt a házszabály szigorításáról.

MTI