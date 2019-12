Glasgow - Lobanovszkij Maxim bronzérmes 50 méter gyorson

2019. december 6. 20:53

Lobanovszkij Maxim bronzérmet nyert 50 méter gyorson pénteken a Glasgow-ban zajló rövidpályás úszó Európa-bajnokságon.

A bronzérmes Lobanovszkij Maxim az 50 méteres gyorsúszás eredményhirdetésén a glasgow-i rövidpályás úszó Európa-bajnokságon 2019. december 6-án. MTI/MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor

A 23 éves magyar versenyző az előfutamok során a harmadik legjobb időt (21.17) úszta, majd az esti program nyitányaként ebből további hat századot faragva, futamgyőztesként a második helyen jutott tovább, az összetett világkupa-győztes orosz Vlagyimir Morozov mögött.



A döntőben a magyar versenyző jól kapta el a rajtot, s 20.76-os idővel csapott célba, ezzel jócskán megdöntötte saját, 21.06-os országos csúcsát.



Lobanovszkij pályafutása első érmét nyerte világversenyen.

Az úszó az MTI-nek elmondta: úgy érzi, már két évvel ezelőtt is képes lett volna hasonló eredményre, de egyáltalán nem csalódott amiatt, hogy ez csak most jött össze.



Hozzátette, nagyon sok mindenen kell még dolgoznia, ráadásul most elsősorban az olimpiára készül, és ez a verseny leginkább a tapasztalatszerzésről szól. Megjegyezte, a jövőben szeretne még több érmet szerezni és rekordokat dönteni.

Eredmény: férfi 50 m gyors, Európa-bajnok

Vlagyimir Morozov (Oroszország) 20.40 másodperc

2. Florent Manaudou (Franciaország) 20.66

3. LOBANOVSZKIJ MAXIM 20.76

MTI