Miniszterelnökség: Az MSZP beismerte, hogy hazudott

2019. december 7. 00:57

Az MSZP beismerte, hogy hazudott, amikor azt ígérte, hogy az általuk is megszavazott parlamenti fizetésemelésük teljes összegét jótékony célra fogják fordítani. Az MSZP semmivel nem igazolta, hogy akár csak egyetlen egy forintot is valóban karitatív célokra fordított volna. Ha igaz a 33 millió forintnyi adományról szóló állítás, akkor is csupán nagyjából egynegyedét fordították jótékony célra annak a fizetésemelésnek, amelyben a szocialista frakció tagjai részesültek, és amelyet ők is szavazatukkal támogattak.

Továbbra sem tudjuk, hogy ha saját fizetésemelésükkel nem értettek egyet, azt miért szavazták meg? Ha azt ígérték, hogy az egészet jótékony célra fordítják, akkor miért nem tettek így? Tóth Bertalan frakcióvezető továbbra sem válaszolt arra, hogy indokoltnak tartja-e, hogy saját fizetése félmillió forinttal haladja meg a köztársasági elnökét„ – írta közleményében a Miniszterelnökség.

MTI - OS