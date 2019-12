Dugódíjat akar bevezetni Karácsony Gergely

2019. december 7. 10:33

Forgalmi dugó Budapesten (Fotó: MTI/ Mónus Márton)

Felmérés készül a fővárosban a dugódíjjal és a dízel járművek kitiltásával kapcsolatban. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy több vállalkozás is kapott már ilyen kérdőívet, a válaszokra a fővárosi önkormányzat lehet kíváncsi. Karácsony Gergely főpolgármester az utóbbi hetekben többször is megerősítette, hogy ha rajta múlik, lesz dugódíj, de azt ígéri, mindenképpen megkérdezik a budapestieket is – hangzott el az M1 Híradójában.

Felméréssel kezdte a főváros a dugódíj előkészítését a Magyar Nemzet értesülései szerint. A portál úgy tudja, hogy a GKI Gazdaságkutató Zrt. egy a behajtási díjjal és a dízelüzemű gépjárművekkel foglalkozó kérdőívet küldött ki vállalkozásoknak. A Magyar Nemzet azt írja: a kutatás készítői többek között arra is kíváncsiak, hogy mi a vállalkozó véleménye a dízelüzemű járművekre bevezetendő dugódíjról.

A GKI hallgat a felmérésről

Az M1 kereste a fővárosi önkormányzatot is az ügyben, telefonon úgy értesültek, hogy nem rendeltek ilyen felmérést. A GKI-t is kérdezték a kutatásról, a cég azonban adásukig nem válaszolt.

Karácsony Gergely korábban már beszélt arról, hogy a dízelautók egy részét kitiltaná a fővárosból.

A főpolgármester szerint ebbe előbb utóbb az autótulajdonosoknak is bele kell törődniük.

A dugódíj bevezetését néhány hete a klímavédelmi ügyekért felelős főpolgármester-helyettes Dorosz Dávid is megerősítette egy kereskedelmi televízió híradójában. És Karácsony Gergely is úgy fogalmazott november végén, hogy kitart a szigorítás mellett, de szerinte még évekbe telik, hogy az életbe lépjen és azt ígérte, erről előtte még a budapestieket is megkérdezi.

A ciklus végén vezetnék be és többszázezer autóst érinthet

„A dugódíj vagy behajtási díj, bevezetésének leghamarabb ennek a ciklusnak a végén látom lehetőségét. De mindenképpen elő fogjuk készíteni az ehhez szükséges döntéseket” – mondta Karácsony Gergely főpolgármester.

A kormány azonban nem támogatja a dugódíj bevezetését. „A dugódíj egy olyan hagyaték, amely a Demszky-korszak hagyatéka és most már Karácsony főpolgármester úrnak kell eldönteni, hogy mit tesz Demszky hagyatékával. Én szerintem a dugódíjjal kapcsolatos elképzelések azok egyelőre kidolgozatlanok és aggodalomra adnak okot” – mondta Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A rendelkezés Budapesten és agglomerációjában többszázezer autóst érinthet.

hirado.hu - M1 Híradó