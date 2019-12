Németh Zsolt: Nemcsak újraegyesítjük Közép-Európát, hanem újra is építjük

2019. december 7. 11:03

A határokon átívelő nemzetegyesítés fontosságát hangsúlyozta Németh Zsolt, a magyar parlament külügyi bizottságának elnöke Washingtonban, az amerikai magyarok legnagyobb ernyőszervezetének díszvacsoráján pénteken.

Az 1991-ben alapított Magyar Amerikai Koalíció (HAC) immár 28. alkalommal rendezte meg szokásos ünnepi gálavacsoráját a washingtoni magyar nagykövetség dísztermében. A Mikulás-vacsorának nevezett rendezvényen részt vett – mások mellett – April Foley, a Bush-kormányzat volt budapesti nagykövete, Thomas Robertson diplomata, aki szintén teljesített szolgálatot az Egyesült Államok budapesti nagykövetségén, Susan Hutchison, a seattle-i Charles Simonyi Alapítvány vezetője, továbbá az amerikai magyarság olyan jeles személyiségei, mint például Lauer Edith, a HAC egyik alapítója, Forgách Péter buffalói szemészprofesszor, aki szintén alapítványt működtet tehetséges magyar fiatalok számára, Fedor István, a washingtoni Magyar Örökség Háza létrehozója vagy Szekeres Zsolt, a New York-i Magyar Emberi Jogi Alapítvány vezetője.

Szabó László magyar nagykövet évet összegző köszöntőbeszéde után Németh Zsolt méltatta a 30 évvel ezelőtti magyarországi rendszerváltoztatást, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok döntő szerepet játszott a változásban. Mint fogalmazott, az Egyesült Államoknak és a NATO-nak ismét fontos szerepe van a közép-európai biztonság és stabilitás biztosításában.

„Nemcsak újraegyesítjük Közép-Európát, hanem újra is építjük” – hangoztatta. Beszédében utalt a 100 évvel ezelőtti trianoni békediktátumra is, amelynek jövőre lesz az emlékéve.

Németh Zsolt az MTI-nek nyilatkozva kiemelte: a 30 évvel ezelőtti történelmi változás az Amerikában élő, 56-os nemzedék számára a reményeik beteljesedését jelentette. Hozzáfűzte: úgy látja, hogy a magyar gyökerű fiatalabb korosztályoknak 1989 a nemzeti összetartozást, a nemzeti identitást jelenti.

A Fidesz külpolitikusa aláhúzta: az Egyesült Államok több nagyvárosában ezekben a hetekben rendezett, Harminc éve szabadon című programsorozat jól érzékelteti az elmúlt 30 esztendő magyarországi erőfeszítéseit, sikereit.

Németh Zsolt nyolcnapos körúton, parlamenti küldöttség élén tartózkodik az Egyesült Államokban, ahol a héten látogatást tett az ohiói Clevelandben és a texasi Houstonban is. Washingtoni magas rangú külügyi tisztségviselőkkel és törvényhozókkal folytatott tárgyalásairól elmondta: közölte amerikai partnereivel, hogy „a globális Magnyitszkij-törvénnyel kapcsolatos eddigi magyar fenntartásokat Magyarország feloldja, s ezzel kapcsolatban a közeljövőben várható hivatalos bejelentés”.

Németh Zsolt a magyar nagykövettel együtt pénteken emléktáblát avatott a Washingtonban történelmi szerepet betöltött – a kommunizmus idején a Szabad Magyarország nem hivatalos nagykövetségeként emlegetett – Kossuth Házban.

A külügyi bizottság elnöke a korábban az Országházon lobogó magyar zászlót is átadott a Kossuth Ház vezetőjének, egyben tolmácsolta Kövér László házelnök üzenetét is. „A zászló hirdesse Washingtonban is azt, hogy összetartozunk, hirdesse, hogy van közös életünk és vannak közös álmaink, van közös hivatásunk és van közös nyelvünk. Beszéljen arról, hogy van egy ország, közös hazánk, amely számon tartja a magyarokat, bárhol legyenek is a világban” – üzente a zászlót adományozó levelében Kövér László.

MTI