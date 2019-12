Balos szakszervezet támogatja a túlóráztatást

2019. december 7. 11:54

Elsőként vezetett be hároméves munkaidőkeretet az egyik pécsi vállalat a Vasas Szakszervezetek hozzájárulásával. A képviselet egy éve még lázított és demonstrációkat szervezett a túlóraszabályok megváltoztatása ellen, ma ugyanakkor már a munkaerő megtartásának eszközeként említik. Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke szerint az érdekképviselők elárulták a dolgozókat, a tavalyi megmozdulásokkal pedig politikai célokat szolgáltak.

Megállapodott a hároméves munkaidőkeret bevezetéséről Baranya megye egyik legnagyobb vállalata a Vasas Szakszervezeti Szövetséggel. A képviselet annak ellenére hangsúlyozta egyetértését az intézkedés kapcsán, hogy szinte napra pontosan egy éve a túlóratörvény miatt országszerte demonstrációkat, útlezárásokat hirdetett, s általános sztrájkot szeretett volna elérni.

A pécsi Hauni Hungária Gépgyártó Kft. a Pecsistop.hu által idézett közleményében azzal érvelt, hogy a kedvezőtlen gazdasági évük miatt termékportfólió-váltást hajtanak végre, a munkaidőkeret átalakítása pedig a több mint ezerfős állomány egyben tartását célozza. Kiemelik: a lépéseket a cégnél jelen lévő Vasas Szakszervezettel együtt dolgozták ki. A portál megkereste Benke Norbertet, a Vasas regionális ügyvivőjét, aki azzal érvelt: a munkaidőkeret három évre emelésének munkaerő-megtartó szerepe van, célja, hogy ne legyenek elbocsátások és hosszabb távon prosperálni tudjon a gyár.

– Ezzel a megállapodással elárulta a dolgozókat a Vasas, ráadásul bebizonyították, hogy egy évvel ezelőtt a munkavállalók uszítására irányult törekvésük politikai hecckampány volt. Már tavaly is megmondtuk, hogy a dolgozóknak nem a törvénymódosítástól van félnivalójuk, hanem azoktól a szakszervezeti vezetőktől, akik bármit aláírnak, amit az adott munkáltató, vállalat elvár. Holott az alkalmazottak képviselete lenne a feladatuk – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek Palkovics Imre. A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke emlékeztetett: kizárólag szakszervezeti hozzájárulással vezethető be a hároméves munkaidőkeret, egyéni megállapodásokkal nem. Mint mondta, ez az eset a legjobb bizonyíték arra, hogy tavaly kormányellenes politikai céljaik elérése érdekében lázított a Magyar Szakszervezeti Szövetség (Maszsz) és a Vasas, mivel a hároméves időkeret lehetőségét most már a munkahelyek megtartásának eszközeként említik, ami egyébként a törvényalkotó eredeti szándékának felel meg.

Benke Norbert – aki egyben a Maszsz baranyai elnöke is – tavaly még nyíltan bírálta a kormányt az idén januártól életbe lépett módosítás miatt, illetve szervezője volt az egyébként elenyésző érdeklődés mellett zajló demonstrációknak, amelyek végül támogatottság híján nem tudtak országossá nőni. A Népszava cikke szerint tavaly decemberben Benke még azzal érvelt, hogy jók a magyar szakemberek, a multiknak szükségük van rájuk, ezért nincs szükség túlórára, az pedig elfogadhatatlan, hogy a túlmunkáért járó pénzt csak három év múlva fizessék ki. Korábbi elvei ellenére a Maszsz képviselője a hároméves munkaidőkeretről szóló megállapodás aláírását követően úgy fogalmazott: lesznek húzós munkahetek a Hauni portfóliójának átalakításakor, de olyan időszak is lesz, amikor otthon ül a munkás. A Pecsistop.hu szerint azt is kijelentette: mivel a lehetőség nem kötelező, aki elhagyná a céget, nyugodtan megteheti.

magyarnemzet.hu