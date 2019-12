Már bronzvasárnap előtt megrohamozták a boltokat

2019. december 7. 12:59

Stabilan bővül a lakossági költekezés az ünnepek előtt, a kereskedők szerint a ma kezdődő bronzhétvégére már látszik, hogy az év végén sem fogják vissza drágább beruházásaikat a családok. Karácsonyig minden hét végén a tavalyit meghaladó forgalommal számolnak, az iparcikkek értékesítéséből csak decemberben legalább félezermilliárd forint körül részesülhetnek a boltok – közölte a Magyar Nemzettel a kereskedelmi szövetség. Megállapították: az idei, válság előtti időket idéző belső fogyasztás azt mutatja, hogy javult a magyarok ételszínvonala, emiatt idén rekordokat érhet el az ünnepek előtti értékesítés.

– Az előttünk álló bronzhétvégéig már több száz millió forintot hagyott a lakosság a boltokban. Az ünnepek előtt minden termékkörben meredeken emelkednek az eladások, karácsony közeledtével napról napra felfokozott ütemben. Már nemcsak az alapvetőnek számító élelmiszerek fogynak jobban, mint korábban, hanem második éve bővül az iparcikkek értékesítése is, ami arra utal, hogy a lakosság jövedelmi viszonyai tartósan javultak. A korábbiaknál gazdagabb ünnep elé nézünk, értékben és mennyiségben is növekedést vár a teljes kiskereskedelem decemberben, ahogy az egész 2019-es évre jellemző a gyarapodás – mondta a Magyar Nemzetnek az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, jelezve, hogy a bronzvasárnapot megelőző mai munkanapon a várakozások szerint fölfut a boltok látogatottsága, a bevásárlóközpontok, piacok környékén sűrű, karácsonyig már nem csituló forgalommal számolhatnak a vásárlók. Vámos György rámutatott: míg 2013-tól a legtöbben a válság éveiben elmaradt nagyobb beruházásokat pótolták a háztartásban, második éve már a gyarapodás, a minőségi szintlépés jegyében telnek a magyar családok vásárlásai, ez érződik az idei főszezon első tapasztalataiból is.

Mint mondta, a piaci szereplők jelzései és az egész évben jellemző stabil növekedés alapján a decemberre becsült, összesen több mint 1200 milliárd forintos bolti értékesítésből várhatóan több mint 500 milliárdot költenek majd a vásárlók az ajándékokat is magába foglaló iparcikkek, tartós fogyasztási eszközök, használati tárgyak beszerzéseire, ami az előző években tapasztalt gyarapodáshoz képest is kiemelkedő arány ebben a termékkörben. Vámos György szerint világosan megmutatják az idei számok, hogy már jóval többen megengedhetik maguknak a drágább használati tárgyak, bútorok, műszaki cikkek, háztartási gépek, járművek beszerzését, illetve minden olyan régi eszköz minőségi cseréjét, amely a családok javuló életkörülményeihez illik.

Minden korábbinál nagyobbnak ígérkezik a forgalom az év végi kereskedői csúcsszezonban Fotó: 123RF

– Idén a tavaly decemberinél legalább ötvenmilliárd forinttal nagyobb forgalom lehet az élelmiszerüzleteken kívüli körben, mert több, drágább termék kerül a kosarakba, a szezon első felében kevésbé az élelmiszereken van a hangsúly – fejtegette. A főtitkár szavai szerint az ajándékok mellett eddig inkább az ünnepi menühöz tervezett tartós alapanyagokat szerezhették be a háziasszonyok, míg a friss élelmiszerek forgalmazása inkább közvetlenül karácsony előtt kapaszkodik a csúcsra. – Ezek összértéke havi szinten ugyancsak több mint 500 milliárd forint lesz – közölte. Megjegyezte, az is látszik, hogy nem csupán az ünnepekre nyitják ki pénztárcájukat a magyarok, mivel egész évben az uniós átlagnál gyorsabban bővült itthon a belső fogyasztás, ami jövőre a várakozások szerint némi ütembeli lassulással tovább nő.

Kitért arra is, hogy az áruházakban, kisebb boltokban is általános jelenség a munkaerőhiány, ami azonban az idén nem fokozódott, noha a vásárlások élénkültek. Az ünnepi szezon kiszolgálását többféle eszközzel igyekeznek biztosítani a piaci szereplők, így a korábbi években is sűrű év végi bolti rohamban nem várhatók rendkívüli helyzetek az idénymunkásokkal kiegészített jelenlegi alkalmazotti állománnyal.

magyarnemzet.hu