NB I - Győzött Mezőkövesden a Diósgyőr

2019. december 7. 16:57

A Diósgyőr a hajrában szerzett góllal legyőzte vendégként a Mezőkövesdet szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójában.

A harmadik helyezett hazai csapat előzőleg hét bajnoki mérkőzésen maradt veretlen.

Az eredménnyel a középmezőnybe igyekvő DVTK a megszerzett három ponton túl azért is nagyon elégedett lehet, mert a negyedik fordulóban, otthon 3-0-ra kikapott a kövesdiektől, akik ellen a mostani sikert megelőzően hat mérkőzésen nem tudott nyerni.



OTP Bank Liga, 15. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Diósgyőri VTK 0-1 (0-0)



Mezőkövesd, 2656 néző, v.: Iványi

gólszerző: Rui Pedro (90.)

sárga lap: Berecz (14.), Pillár (58.), Katanec (85.), illetve Vági (34.), Rui Pedro (60.), Bacsa (68.)



Mezőkövesd: Szappanos - Farkas D., Pillár, Katanec, Silye - Berecz, Karnyicki - Cseri, Nagy D. (Vajda, 70.), Pekár (Sajbán, 70.) - Zivzivadze



Diósgyőr: Danilovic - Orosz D., Polgár, Brkovic, Tamás M. - Vági, Iszlai - Hasani, Rui Pedro, Prosser (Bacsa, 56.) - Ivanovszki (Korbély, 92.)



Az első félidőben ritkán forogtak nagy veszélyben a kapuk. Többnyire a Mezőkövesd próbált támadásokat vezetni, de sok helyzetet nem tudott kialakítani. A védekezésre építő Diósgyőr egyszer-egyszer megindult, a hazaiaknak azonban csak akkor volt némi izgulni valójuk, amikor pontrúgásból ívelés következett, akkor is csak kevés. A kövesdiek lényegesen többször jutottak el ellenfelük kapujáig, lövéseik és fejeseik is akadtak, de egyik sem volt pontos. Nagyobb esély nyílt a gólszerzésre, amikor szélről érkezett a labda, ilyeneknél többször csak kicsivel maradtak le a hazaiak középen, a kapusoknak azonban egyik oldalon sem kellett nagy bravúrt bemutatniuk.

A fordulást követően kiegyenlítettebbé vált a játék, mert többet vállalt, a korábbinál aktívabban futballozott a DVTK. A hazai fölény ugyan továbbra is megmaradt, de már oda kellett figyelniük a vendégek kontratámadásaira a mezőkövesdieknek. A hajrához közeledve mindkét csapat igyekezett megszerezni a győzelmet érő gólt, ami végül a Diósgyőrnek jött össze az első kaput eltaláló lövéséből.

MTI