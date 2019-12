A nyugdíjreformon is múlhat Macron jövője

2019. december 8. 12:59

A kormány tervezett nyugdíjreformja elleni párizsi tüntetés (Fotó: MTI/EPA/Ian Langsdon)

Teljes a káosz Franciaországban. Folytatódott a Macron-féle nyugdíjreform miatti sztrájk, így most már harmadik napja nem járnak a vonatok és a metrók. Ráadásul mára tüntetést szerveztek a fuvarozók is, a januártól érvényes üzemanyag-adó emelés miatt. Sőt sztrájkba kezdtek a kőolaj-finomítók munkásai is, emiatt benzinhiány fenyeget.

A szociális megmozdulás következtében a tömegközlekedés teljesen megbénult, és ez a bénulás tartósnak ígérkezik – mondta az M1 tudósítója. Hozzátette, ezért mindenki igyekszik mindenki úgy berendezkedni, hogy ne kelljen utaznia a városban, mivel a legfrissebb értesülések szerint a tömegközlekedés kedd előtt nem fog újra elindulni. Nem csak a városi közlekedés állt le, Párizs egyetlen pályaudvaráról sem indul vonat – tette hozzá a tudósító.

Kedden újabb tiltakozást szerveznek a szakszervezetek

Kedden egy újabb nagy tiltakozást szerveznek a szakszervezetek, felbuzdulva a csütörtöki sikereken, amikor még a rendőrség adatai szerint is közel nyolcszázezer ember vonult a francia főváros utcáin.

Az M1 tudósítója kiemelte, Párizs mellett további hetven városban is szerveznek tüntetéseket.

A nyugdíjreformot már 1995-től próbálják bevezetni

Az M1 tudósítója elmondta, a tüntetéshez az oktatás, az egészségügy, és a rendőrség különböző ágazatai is csatlakoztak, sztrájkokat szerveztek. Hozzátette, a nyugdíjreform azért égető kérdés Franciaországban, mert a kormányok már 1995 óta próbálják elindítani a reformot, de eddig sikertelenül. Kiemelte, a reform Emanuel Macron programjában is szerepel, csak úgy mint a munkanélküliség csökkentése.

A nyugdíjreformon múlhat Macron jövője

Az M1 tudósítója szerint akár a nyugdíjreformon is múlhat, hogy Macron 2021-ben újra jelöltetni tudja-e magát miniszterelnöknek.

A szakszervezetek addig szeretnék folyatni a tüntetést, amíg a kormány véglegesen vissza nem vonja a reformot – mondta az M1 tudósítója. Marcon az az elnök, aki egy reformprogrammal győzött, és ő maga mondta, hogy a reform a tétje az elnökségének. A franciák minden más elnöktől elfogadnák, hogy hátralépjen és lemondjon a reformokról, de Macrontól nem. Több elindított reformnál is tapasztalhattuk az erőteljes ellenszelet, de ez mégse állította meg a francia miniszterelnököt a reform átvitelében.

Az elnöki hivatal csak azt üzeni a tüntetőknek, hogy kitartóan és nyugodtan követik az eseményeket. A miniszterelnök jelezte, hogy a közeljövőben be fogja mutatni a reformtervezetét, ugyanis a francia polgárok eddig csak annak tervezetéből kaphattak ízelítőt.

Az M1 tudósítója elmondta, Franciaországban 42 fajta nyugdíjrezsim létezik, amelyet egyesek kiváltságnak tartanak, másik viszont azt mondják, éveket harcoltak azok az ágazatok, amik ebből ma részesülnek.

Macron a teljes rendszer megreformálásával került hatalomra

Szűcs Anita, a Corvinus Egyetem docense az M1 Ma este című műsorban elmondta, Jacques Chirac volt francia miniszterelnök azzal az ígérettel került hatalomra, hogy megbékíti a francia társadalomban a töréseket. Hozzátette, a franciák nem értették, hogy akkor miért hoz fel új töréseket például a nyugdíjreformmal. Macron Chiraccal ellentétes ígérettel került hatalomra, ő az eddigi rendszer teljes megreformálásának ígéretével, a változás jelszavával került hatalomra.

Macronnál a reformelnökség a tét – mondta Szűcs Anita. Hozzátetette, a francia miniszterelnök már a programjában is meghirdette, a nyugdíjreformot.

A Corvinus Egyetem docense kiemelte, megjelent egy közvéleménykutatás, amiből az derül ki, hogy a franciák 76 százaléka támogatja a nyugdíjreformot, és ugyanebből az elemzésből az is kiderült, hogy az állampolgárok 70 százaléka ugyanakkor támogatja a megmozdulásokat is, tehát egyszerre két ellentétes tendencia működik Franciaországban.

Szűcs Anita szerint ez egy nagyon izgalmas politikai párbeszéd, mert az állampolgárok keveset tudnak a nyugdíjreformról. Hozzátette, Macron azt ígérte karácsonykor fogja a kormány bemutatni a nyugdíjreformot, mert egyelőre csak tervezetek vannak, és még zajlanak a szakmai egyeztetések is.

hirado.hu - M1