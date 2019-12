Megbotlott a forint, távolodik a 330-tól

2019. december 9. 10:09

Hétfő reggel a gyengülés felé mozdult a forint az euróval szemben, most 331,45 körül jár a forint az euróval szemben.

Hétfő reggel 331 közelében kezdi a kereskedést a forint az euróval szemben azok után, hogy pénteken napközben 330 közelében is járt a jegyzés, majd onnan korrigált vissza délután a magyar deviza. Az utóbbi hetekben a forint érezhetően erősödött a 337 feletti történelmi mélypontról, innen elsősorban a jegybanki döntések dönthetik el a további irányt. A héten a Fed és az EKB dönt a kamatokról, majd jövő kedden az MNB is megmozgathatja a piacot. A dollárral szemben most 299,22-nél járunk, az angol font pedig 394 forintba kerül.

