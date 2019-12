Leállítja szervereit a magyarokat is listázó Mirotvorec ukrán honlap

Leállítja a szervereit a magyarokat is listázó ukrán nacionalista szervezet, a Mirotvorec (Béketeremtő), oldalai ezentúl csak egy zárt felhasználói kör számára lesznek ideiglenes elérhetők.

A honlap üzemeltetői kedden jelentették be ezt, de nem adtak magyarázatot az intézkedésre. Az UNIAN ukrán hírügynökség hozzáfűzte, hogy a szerverek leállítása után már nem lesz elérhető a Mirotvorec nevű szervezet oknyomozó írásait tartalmazó oldal és a személyes adatokat tartalmazó Csisztiliscse (Tisztítótűz) elnevezésű adatbázis sem.



A Mirotvorec adatbázisaiban eredetileg azoknak a személyeknek tette közzé az adatait, akik közvetlenül szerepet játszottak a Krím félsziget Oroszország általi önkényes elcsatolásában, együttműködnek a krími orosz megszállás végrehajtóival, továbbá fegyveresen részt vesznek a Donyec-medencei konfliktusban az ukrán hadsereggel szemben, együttműködnek a szakadár fegyveres erőkkel. Ezenkívül olyan személyek adatait teszi közzé, akik a szervezet értékelése szerint "Ukrajna szuverenitását és területei egységét sértő bűntett, illetve jogsértés jegyeit hordozó" cselekményt követnek el - emlékeztetett az UNIAN.



A Mirotvorec tavaly ősszel a magyar állampolgársággal is rendelkező kárpátaljaiak nevét és címét is elkezdte feltölteni nyilvános adatbázisába. Október elejére a listára felkerült több mint háromszáz kárpátaljai magyar neve, és néhány napra rá több vezető beosztású, magyar nemzetiségű közalkalmazott benyújtotta felmondását a Beregszászi járásban.



Adatbázisukba bekerült Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter neve is. Neki azt rótták fel, hogy "támadást intézett Ukrajna szuverenitása és területi épsége ellen", beavatkozott az ország belügyeibe, szította és támogatta a szakadár törekvéseket Ukrajnában.



Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felesége is szerepelt egy rövid ideig a Mirotvorec listáján. Zelenszkij később újságíróknak kijelentette: nem látja okát annak, hogy betiltassa a Mirotvorec internetes oldalait, és államfőként ezt nem is teheti meg.



