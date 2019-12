Megkezdődött a boszniai-horvát határ közelében fekvő migránstábor bezárása

2019. december 10. 17:35

A boszniai hatóságok megkezdték kedden a horvát határhoz közeli vucjaki migránstáborban sátorozó migránsok elszállítását, az illegálisan felállított tábort teljesen felszámolják.

Dragan Mektic védelmi miniszter a múlt pénteken jelentette be, hogy bezárják a tábort, és az ott tartózkodó körülbelül hatszáz illegális bevándorlót az ország befogadóközpontjaiba szállítják át.



A környező települések lakói többször is felhívták a figyelmet az illegális bevándorlók okozta problémákra. A tábor egyébként egy korábbi aknamező és egy szeméttelep közelében fekszik, nincsenek felállított mosdók, sem folyóvíz, így a migránsok eddig embertelen körülmények között vártak arra, hogy továbbmehessenek Horvátország, s onnan Nyugat-Európa felé.



A hatóságok azt követően döntöttek a sátortábor felszámolása mellett, hogy a múlt héten már az Európa Tanács emberi jogi biztosa, Dunja Mijatovic is ellátogatott a helyszínre, és sokkolónak nevezte az ottani életkörülményeket, valamint a tábor bezárására szólította fel a kormányt.



A migránsok elszállítását kedden kezdték meg, összesen hét autóbusz indult útnak a vucjaki táborból. A járműveket rendőrök biztosították, és arról is gondoskodtak, hogy az illegális bevándorlók mindegyike elhagyja a tábort. Sajtóbeszámolók szerint néhány tucat ember azonban gyalog indult el, mert nem akar a horvát határtól távol kerülni.



Nermina Cemalovic, a bihaci régió egészség- és munkaügyi minisztere arról tájékoztatott, hogy az elszállítás rendben, incidensek nélkül zajlik, és a vucjaki tábort kedden teljesen kiürítik. A sátrakat lebontják, és megtisztítják a helyszínt, hogy ne legyen lehetőség a visszatérésre. A védelmi miniszter úgy fogalmazott: a migránsok illegálisan tartózkodnak az országban, megengedhetetlen, hogy ők maguk döntsék el azt is, hogy hol akarnak tábort verni.



A migránsválság 2015-ben tetőzött, amikor a becslések szerint több mint egymillió illegális bevándorló haladt át a balkáni útvonalon, ez azonban akkoriban még nem érintette Bosznia-Hercegovinát. A migránsútvonalon fekvő országok azóta szigorítottak határvédelmükön, a Közel-Keletről és Afrikából érkező migránsok azonban továbbra is igyekeznek új útvonalakon bejutni az Európai Unió országaiba. Bosznia-Hercegovinában 2016 közepén jelentek meg az első, Közel-Keletről érkező illegális bevándorlók.



A migránsok főként Szerbiából és Montenegróból érkeznek Boszniába, ahonnan Horvátországba, majd Szlovéniába, onnan pedig a nyugat-európai országokba szeretnének eljutni, mert a nyugat-balkáni államokat nem tekintik célországnak. Boszniában jelenleg mintegy nyolcezer migráns van.

MTI