Bakondi: nő a migrációs nyomás

2019. december 10. 18:12

A horvát határrendészet erősödése miatt egyre több migráns indul vissza Szerbia, majd Magyarország, sőt Románia felé - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a közmédiának nyilatkozva kedden a boszniai Bihacon, azt követően, hogy a bosnyák-horvát határra látogatott.

Bakondi György úgy vélekedett, hogy a Szerbia felé áramlást felgyorsíthatja a boszniai, a horvát határhoz közeli vucjaki migránstábor most megkezdődött felszámolása is.



Hozzátette, hogy érezhetően nő a Magyarországra irányuló migrációs nyomás, hiszen amíg az elmúlt évben 6 ezer, addig az idén már mintegy 13300 illegális migráns tartóztattak fel a magyar hatóságok.



Elmondta: a látogatás során találkozott a horvát határrendőrség vezetőjével, majd a bosnyák oldalon kapott tájékoztatást a migrációs helyzetről. Eszerint - folytatta - Boszniában az idén 28 ezer migráns regisztráltak. Zömük ugyan menekültstátuszt kért, ám tudható, hogy tovább akarnak menni Horvátország és Szlovénia, vagyis Ausztria és Olaszország felé.



Hozzáfűzte, hogy útközben is sok, a horvát határ felé tartó migránst látott, és a helyzetet bonyolítja a vucjaki tábor felszámolása.



Véleménye szerint Bosznia csak az Európai Unió és az ENSZ segítségével tudja fenntartani a menekültügyi ellátórendszert.



Bakondi György arról is szólt, tapasztalatai szerint Horvátország nagy erőfeszítéseket tett az elmúlt időszakban a határvédelme fejlesztésére, és immár technikai és módszertani szempontból is felkészült arra, hogy a schengeni övezet tagjává váljon.



MTI