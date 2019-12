Johnson: "abszolút nem" eldöntött tény a konzervatív többség

2019. december 10. 19:15

Két nappal az előrehozott brit parlamenti választások előtt "abszolút nem" tekinthető eldöntött ténynek, hogy a kormányzó Konzervatív Párt többségi kormányt alakíthat - mondta keddi kampányrendezvényén Boris Johnson brit miniszterelnök.

A harmadik legnagyobb országos párt, a Liberális Demokraták vezetője nem sokkal korábbi kampánygyűlésén a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárokkal szembeni ellenségeskedés szításával vádolta Johnsont.



Boris Johnson a közép-angliai Staffordshire megyében, a JCB multinacionális erőgépgyártó konglomerátum központi üzemében tartott kampánygyűlést kedd délután. A JCB elnöke a Konzervatív Párt egyik legnagyobb pénzügyi támogatója és a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) szószólója.



Johnsont a gyűlésen a sajtó arról kérdezte, hogy "lefutottnak" tekinthető-e a választás, tekintettel arra, hogy a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt árnyékkormányának egészségügyi miniszterjelöltje, Jonathan Ashworth egy kiszivárgott hangfelvételen maga is elismerte, hogy Jeremy Corbynnak, a Labour vezetőjének "gyászosak" a győzelmi esélyei.



Boris Johnson azonban kijelentette: "abszolút nem" magától értetődő, hogy a Konzervatív Párt - amely eddig kisebbségben kormányzott - többséget szerez a csütörtöki választáson.



A miniszterelnök szerint "nagyon szoros a küzdelem", a konzervatívoknak minden szavazatra szükségük van, mivel a konzervatív többség egyetlen lehetséges matematikai alternatívája az, hogy az új parlamentben sem lesz egyértelmű többsége senkinek.



Johnson szerint egy ilyen helyzetben Jeremy Corbyn és Nicola Sturgeon skót miniszterelnök, a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő és határozottan Brexit-ellenes Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetője koalícióra lépne és megakadályozná a Brexit végrehajtását.



A brit miniszterelnök szerint ennek "politikai és gazdasági katasztrófa" lenne a következménye.



Jeremy Corbyn a keddi brit sajtóban megjelent bizalmas konzervatív párti értékelések szerint is sokkal közelebb áll ahhoz, hogy a csütörtöki választás után ő legyen a miniszterelnök, mint ahogy azt a választók gondolják.



A The Daily Telegraph című konzervatív napilaphoz eljutott a párt egy belső, szombati keltezésű leirata, amely szerint a közvélemény "súlyos mértékben alábecsüli" egy olyan kormánykoalíció esélyét, amelynek élén miniszterelnökként a Munkáspárt vezetője áll.



A dokumentum szerint ehhez magának a Munkáspártnak nem is kell növelnie alsóházi mandátumainak számát, elég az is, ha a Liberális Demokraták, az SNP és még néhány kisebb párt összesen 12 új képviselői helyet szerez a csütörtöki választáson.



A leirat szerint a legnagyobb kockázatot a Konzervatív Párt szempontjából éppen az a tory szavazótáboron belül általánossá vált vélekedés jelenti, hogy a konzervatívok nagy valószínűséggel kényelmes többséget szereznek a választáson.



A legfrissebb felmérések átlaga szerint a Konzervatív Párt 11 százalékpontos támogatottsági előnnyel vezet a Munkáspárt előtt. Ez valóban kényelmes, 46 fős abszolút többséget jelentene a toryknak a többi alsóházi frakció összlétszáma felett.



Jo Swinson, a Liberális Demokraták vezetője pártjának keddi kampánygyűlésén megerősítette: aki a Liberális Demokratákra szavaz, arra szavaz, hogy Nagy-Britannia maradjon az Európai Unió tagja.



Swinson szerint a miniszterelnök ugyanakkor "hazugságot hazugságra halmoz", főleg akkor, amikor a 3 millió külföldi EU-állampolgárnak megszerzett jogosultságaik további garantálását ígéri. Az elmúlt napok "odavetett, célzott megjegyzései" azonban láthatóvá tették Johnson igazi arcát, azt, hogy a kormányfő valójában ellenségnek tekinti az uniós társállamok Nagy-Britanniában élő polgárait - mondta a liberálisok miniszterelnök-jelöltje.



Jo Swinson konkrétumokat nem említett. Boris Johnson azonban a konzervatívok által tervezett bevándorlási szigorítások indokai között - az Európai Unióban érvényes szabad mozgásra utalva - az elmúlt napokban többször is kijelentette, hogy jelenleg ellenőrizetlen bevándorlás zajlik egy több mint 500 millió lakosú térségből, és a szakképesítés nélküli külföldi EU-állampolgárok bevándorlása az elmúlt húsz évben a nagy-britanniai bérek emelkedését is akadályozta.



Hozzátette: az EU-ból nagy számban érkezők jelenleg hazájuk részének tekintik Nagy-Britanniát, és ez teljesen ellenőrizhetetlen helyzetet teremt.

MTI