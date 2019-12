Hollik: a szuverenitás egyet jelent magyar nemzet gyarapodásával

2019. december 10. 20:29

A szuverenitás megléte egyet jelent a magyar nemzet gyarapodásával - hangsúlyozta Hollik István kormányszóvivő az Alapjogokért Központ (AK) konferenciáján kedden, Budapesten.

A kommunikációs feladatokért felelős kormánybiztos a Kié a (fő)hatalom - Szuverenitásharcok tegnap, ma és holnapután című tanácskozáson azt mondta, hogy csak azok a nemzetek, államok tudnak sikeresek lenni, amelyek birtokolják a döntés szabadságát, azaz szuverének. "Ha van szuverenitás, akkor van szabadság", ami a magyar történelmi tapasztalat szerint egyet jelent a gyarapodással - hangoztatta Hollik István, azt is hangsúlyozva, hogy 2010 óta a magyar szuverenitás megerősödött.



A kormányszóvivő a történelmi múltra is utalva úgy vélekedett: ha a magyarok szabadon dönthettek a saját sorsukról, azzal mindig jól, és jellemzően nem mások kárára éltek, amire - mint fogalmazott - "büszkék lehetünk". A szuverenitást azonban - tette hozzá - folyamatosan "húsbavágó" viták övezik, a nemzeti önrendelkezéssel szemben állók pragmatikus és ideológiai okokból is próbálják azt lebontani. Vélekedése szerint éppen a szuverenitás kapcsán mutatkozik meg az egyik legnagyobb különbség a kereszténydemokrata gondolkodás és a liberális-globalista politika "utópikus lázálma" között. Ugyanis előbbi a bibliai emberképből kiindulva nem kívánja megváltoztatni az embert, mint arra kísérletet tett a bolsevizmus vagy a nemzetiszocializmus - mondta.



Hollik István beszélt arról is, hogy a magyar szuverenitást újabb és újabb kihívások érik a többi között az Európai Unió és a digitális világ részéről is. "A magyar kormány áll a küzdelmek elé" - hangsúlyozta. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója köszöntőjében kiemelte: arra keresik a választ, hogy vajon még mindig az államnak van-e a legnagyobb hatalma, vagy egyéb entitások, szervezetek elvonják-e ezt attól. Megemlítette, hogy a jobb- és baloldali politikai felosztást egyre inkább felváltja egy szuverenista-föderalista, lokalista-globalista ellentétpár. Szánthó Miklós ezen a ponton felhívta a figyelmet arra is, hogy a globalista szemlélet mögött "egy birodalmi logikán alapuló újfajta kolonializmus húzódik meg, amelynek csak eszköze a föderalizáció", példaként említetve az Európai Unión belül "az integráció új dimenzióját jelentő" eurozónát. Az AK igazgatója a szuverenitást veszélyeztető jelenségek közé sorolta még a többi között a gazdasági befolyásolást, a döntéshozatal kiszervezését és az informatikai óriáscégek "mára az államéval vetekedő szuverenitását".

Az európai, a magyar és a digitális szuverenitás témáiról rendezett kerekasztal-beszélgetés során Megadja Gábor, a Századvég vezető kutatója a többi között kifejtette, hogy a szuverenitással kapcsolatos a viták arról szólnak, hogy Magyarországon vagy Brüsszelben döntik el, hogy mi történjen az országban. Románia és Ukrajna példáját említve azt is hangsúlyozta, hogy a szuverenitás nem elméleti, hanem húsbavágó kérdés, annak ellenzői "kíméletlenül mindent meg fognak tenni azért, hogy ők legyen az urak". Schaller-Baross Ernő, a Miniszterelnökség nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkára egyebek mellett arról beszélt, hogy a szuverenitás tekintetében Magyarországon 2010 óta pozitív fordulat következett be, majd a Brexitről úgy vélekedett, hogy az "félelmetesen rámutat" az európai intézmények gyengeségére. Dukász Magor digitális szakember a szuverenitás informatikai kérdésivel kapcsolatban Facebookra és a Google-re utalva közölte, hogy az óriáscégek nagyon jó piaci termékeket kínálnak, amelyek a magyar felhasználók körében is igen népszerűek.

Ezek a termékek ugyanakkor új élethelyzeteket eredményeztek és monopol-közeli helyzetbe hozták gyártóikat - mondta. A jövőre térve a szuverenitás védelme szempontjából olyan piaci helyzet kialakítását sürgette, amelyben magyar informatikai szolgáltatások fel tudják venni a versenyt techóriások termékeivel.

MTI