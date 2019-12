A topolyai Liszka Péter testépítő kiváló szereplése Spanyolországban

2019. december 10. 22:04

Hatvan év felett is csúcsformában! Liszka Péter topolyai veterán testépítő Spanyolországban, Tarragona városában a legerősebb szövetség, az IFBB világbajnokságán az 55 év felettiek kategóriájában bekerült a legjobb hat közé. Liszka elmondta, erős volt a konkurencia és nem volt súlyhatár, illetve a 60 év felettiek is ebben a kategóriában szerepeltek és ő a 63. életévében nagy sikerként éli át az eredményt. Hatvan ország versenyzői léptek fel, Liszka kategóriájában 18 sportoló nevezett be a legrangosabb világversenyre.

Liszka Péter egy igazi legenda. Világbajnok, hatszoros Európa-bajnok és tizenhétszeres országos bajnok testépítő. Abban a korszakban kezdte, amikor még nem voltak táplálék-kiegészítők és más izomnövekedést serkentő szerek. Mindent sok munkával sikerült elérnie. Hatvanharmadik életévében is napi szinten gyúrja a vasat, rendszeresen edzi testét, egész évben minimum 80 százalékos formában tartja magát, ami komoly lemondást és erőfeszítést igényel.

Korábban már többször is azt nyilatkozta, visszavonul és edzőként folytatja pályafutását, de a jó eredményeken felbuzdulva aztán mindig készül az újabb kihívásokra is. Az általa alapított Toldi Testépítő Klubban edzőként tevékenykedik és az ott felkészített versenyzők is sok alkalommal bizonyítottak a nemzetközi porondon is.

Tóth Péter

