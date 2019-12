Új pályázatot írnak ki a Szabad Tér Színház vezetésére

2019. december 11. 17:21

Új pályázatot írnak ki a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. vezetésére, erről döntött szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés.

A fővárosi szabadtéri színpadok működését irányító társaság ügyvezetői posztjára még nyáron írták ki az első pályázatot, a szakmai bizottság támogatta a társaságot 15 éve vezető Bán Teodóra pályázatát, azonban a pályázatot végül érvénytelenítették.

Karácsony Gergely főpolgármester az új pályázat kiírását azzal indokolta, hogy az új működési struktúra kialakítása miatt van erre szükség.

A napirend vitájában Hassay Zsófia (Fidesz-KDNP) etikátlannak és méltatlannak nevezte, hogy míg a szakmai bizottság egyhangúlag támogatta Bán Teodóra, a Szabad Tér Színház jelenleg ügyvezetőjének pályázatát, addig a közgyűlés a legutóbbi ülésen nem támogatta azt. Szerinte politikai tisztogatás kezdődött. Elmondta azt is, hogy a parlamentben most fogadták el azt a törvényt, amely továbbra is garantálja a színházak művészeti szabadságát és anyagi kiszámíthatóságot hoz létre. Azt kérte, hogy legyen egyenlő bánásmód minden tekintetben, majd úgy fogalmazott, "ne csak az egyik színházigazgatót védjük szakmailag, hanem védjük meg a másikat is".

Láng Zsolt (Fidesz-KDNP) és Kovács Péter (Fidesz-KDNP) XVI. kerületi polgármester szintén arról beszélt, hogy az ügyben politikai tisztogatás folyik. Láng Zsolt megjegyezte azt is, hogy a fővárosi színházak tekintetében Tarlós István vezetése alatt az elmúlt kilenc évben béke volt.

Szaniszló Sándor (MSZP) XVIII. kerületi polgármester Hassay Zsófia szavaira reagálva azt mondta, hogy a politikusnak a fideszes párttársaitól kell megvédenie a színházakat, ugyanis nagy léptékkel haladnak, hogy a teátrumok szabadságát elvonják.

Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes szerint cinikusan hangzik Hassay Zsófia szájából az, hogy "hadd védjük meg a színházigazgatókat!". Ha ezt akarnák tenni, akkor nem terjesztette be volna a pártja az új, színházi támogatásról szóló törvényt, amelyet az Országgyűlés el is fogadott már.

A vita után a képviselők egyhangúlag támogatták a Szabad Tér Színház új vezetői pályázatát és a Vígszínház ügyvezetői igazgatói posztjának betöltésére kiírandó pályázatot is.

MTI