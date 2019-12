Salvini: a jobboldal megmenteni akarja Olaszországot Európában és nem kivezetni

2019. december 11. 21:21

A "nehéz felfogásúak" Európa igazi ellenségei, akik "mindent elfogadnak, amit Brüsszel diktál" - jelentette ki Matteo Salvini, az ellenzéki Liga és az olasz jobboldali koalíció vezetője szerda esti parlamenti felszólalásában. A képviselőház után a szenátus is megszavazta Róma tervezett csatlakozását az Európai Stabilitási Mechanizmus (EMS) reformjához.

Matteo Salvini beszédében hangsúlyozta, hogy a jobboldal tervei között nem szerepel Olaszország kivezetése az euróövezetből és az Európai Unióból. "Mi egyszerűen az olaszok munkáját és megtakarított pénzét akarjuk megvédeni" - jelentette ki.

A Liga párt vezetője a "nehéz felfogásúakat" nevezte Európa igazi ellenségeinek, szerinte azokról van szó, akik azt gondolják, hogy "mindent alá kell írni, ami Brüsszelből érkezik". "Mi fogjuk megmenteni Európát" - hangoztatta Matteo Salvini.

Salvini jó szavazást kívánt a - csütörtökön új parlamentet választó - briteknek kifejtve, hogy irigyli őket, mivel "választhatnak, miközben Olaszország polgárai - mint fogalmazott - a hatalmi palotákba magát befészkelt kisebbség túszai". Hozzátette, hogy a Liga tárt kapukkal várja soraiba a két kormánypárt, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a baloldali Demokrata Párt (PD) elégedetlen parlamenti tagjait. "A baloldal egykor a tereken, a nép között volt. Ma a baloldal az ügyvezető igazgatói székeket részesíti előnyben az üzemi tanácsok helyett" - jelentette ki Matteo Salvini.

Matteo Salvini a miniszterelnök Giuseppe Conte beszédére reagált, aki szerint a Salvini vezette jobboldali ellenzék ki akarja vezetni Olaszországot Európából. Conte elítélte azokat a politikai erőket, amelyek szerinte "kétséget és félelmet keltenek az olaszokban az euróövezetből való kilépésben reménykedve".

"Aki azt akarja, hogy Olaszország lépjen ki az euróövezetből, mondja meg!" - üzente a kormányfő.

Giuseppe Conte az EU állam- és kormányfői csütörtökön kezdődő találkozója előtt vázolta kormánya uniós politikájának pontjait.

Kitért a Salvini vezette jobboldal által vitatott Európai Stabilitási Mechanizmus reformjára (ESM) is. Conte kijelentette, hogy az ESM módosítása nem veszélyezteti Olaszországot, amelynek államadóssága "teljes mértékben fenntartható".

Az ESM reformjáról Giuseppe Conte december elején parlamenti magyarázkodásra kényszerült, miután Matteo Salvini a parlament megkerülésével és "árulással" vádolta, és az M5S is fenntartásait fejezte ki. Most a képviselőház és a szenátus is támogatásáról biztosította a miniszterelnököt. Elemzők megjegyezték, hogy az M5S képviselői és szenátorai közül azonban többen nem vettek részt a voksoláson, vagy nemmel szavaztak.

A jobboldali koalíció pártjai, a Liga, az Olasz Testvérek (FdI) és a Hajrá Olaszország (FI) közös határozatban szólította fel Giuseppe Contét, hogy ne írja alá az ESM reformját.

Giorgia Meloni a FdI elnöke felszólalásában kijelentette, ez lesz az első uniós csúcs az új Európai Bizottsággal, amely szavai szerint teljesen átadta Európát franciáknak és németeknek", és amely "vazalussá" akarja tenni Olaszországot. Meloni hozzátette:miközben Conte az euróból kilépni akaró jobboldallal fenyeget, alá akarja írni " a nem a tagállamoknak, hanem a német bankoknak mentőövet dobó ESM-reformot. "

MTI