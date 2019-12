Védjegyet kapnak a mézek

2019. december 12. 13:46

A jelenlegi kétszeresére emeli jövőre az Agrárminisztérium a méhészeknek járó támogatás összegét. Nagy István, a tárca vezetője szerint ugyanakkor európai szinten is számos intézkedésekre lenne szükség az unió méhállományainak védelme érdekében, ahogyan a tonnaszám érkező olcsó, de bizonytalan minőségű mézek ellen is sürgősen fel kell lépni.

A méhállomány egészségének megőrzéséhez kapcsolódóan a korábbi ötszáz forint helyett méhcsaládonként ezer forintra emeli a hozzájárulás összegét januártól az Agrárminisztérium (AM) – derült ki Nagy István tárcavezető képviselői kérdésre adott írásbeli válaszából. Az AM idén mintegy hétszázmillió forintot fordított erre a célra. Az ágazat versenyképességének növelését emellett összesen hatszázmillió forintnyi vidékfejlesztési forrás segítette az elmúlt években. – A célunk, hogy a magyar méhészek az ágazat jelentőségének megfelelő elbánásban részesüljenek. Ez az oka annak, hogy az európai uniós méhészeti program támogatásán túl a kormány további pénzügyi eszközökkel is segíti az ágazati szereplők munkáját – fogalmazott a miniszter.

Nagy István a Mezőgazdasági és Halászati Tanács novemberi ülésén is jelezte: sürgős intézkedésekre van szükség az uniós méhészek és méhcsaládok védelme érdekében. Mivel az Európai Unió jelentős importra szorul, ezért tonnaszám árasztja el a közösséget a külföldről érkező olcsó, de sokszor bizonytalan minőségű méz. A dömpingáron beérkező termékek lassan kiszorítják a piacról a komoly élelmiszer-biztonsági előírások mentén készülő európai mézet. Az elmúlt években ágazati szereplők és szakpolitikusok is rámutattak arra, hogy ha a helyzet nem változik, veszélybe kerülhet az uniós méhészet. Érdemi lépések azonban nem történtek.

A magyar agrárminiszter szerint olyan szabályozásra van szükség, amely kötelezné a mézcsomagolókat a tényleges származási ország feltüntetésére, mivel a jelenlegi jelölési szabályok egyes elemeit sokszor inkább arra használják, hogy elhallgassák a termék tényleges eredetét. – A gyengébb minőségű, jellemzően importból származó mézek kiszűrése érdekében kiemelten fontos a fogyasztók megfelelő tájékoztatása és védelme a termékek pontosabb eredetmegjelölésével és szigorúbb nyomon követésével – közölte a miniszter.

A vásárlói tudatosságot erősítheti az European Bee Made védjegy bevezetése is. Nemrég Budapesten tíz ország húsz méhészének részvételével alakult meg az Egyesület az Európai Méhekért szervezet, amelynek célja megóvni az ­uniót a méhek kipusztulásától és a gyenge, megbízhatatlan minőségű méztől. A csatlakozó méhészek szigorú átvilágítást követően és a termékekkel kapcsolatos minőségi elvárások teljesítése után használhatják majd a megnevezést. A védjegy biztosíték a tudatos vásárlóknak, akik nyugodtak lehetnek afelől, hogy kiváló, európai méhész által termelt, valódi mézet vásárolnak.

magyarnemzet.hu