Baán László: Több zöld és több kultúra kerül a Ligetbe

2019. december 12. 17:36

Abszurdnak nevezte Baán László, a Liget Projekt miniszteri biztosa Horváth Csaba, Zugló polgármesterének kijelentését, miszerint a már megkezdett építkezések esetében hatástanulmányokat végeznek arról, hogy a teljes, vagy részleges befejezés, illetve a visszabontás jelent-e kisebb környezeti terhelést. A Szépművészeti Múzeum főigazgatója a Hír TV Magyarország élőben című műsorában reményét fejezte ki, hogy az ügyben végül a józan ész nyer.

„Én személy szerint nem lepődtem meg ennek a közvélemény-kutatásnak az eredményén. Ez azt jelenti, hogy ha nem a liberális mantrákra kérdezünk rá – betonozás, fakivágás – akkor kiderül az igazság?„ – kérdezte Velkovics Vilmos műsorvezető.

„Egy személyes megkérdezéssel, reprezentatív, 1000 fős mintán a konkrét tervekre kérdeztek rá. Nézzék csak! Ilyen lesz az új Nemzeti Galéria és erre a helyre épül. Ilyen lesz a Magyar Zene Háza és ennek a helyére épül. Tehát pontosan megmutatva a lokációkat, megmutatva az épületeket, elmondva, hogy hogyan tud több zöld lenni, hiszen a 60 százalékos jelenlegi zöld felület 65 százalékra felmegy a lebetonozott területek újra zöldítésével, magyarul több zöld és több kultúra kerül a Ligetbe (…). Az az álláspont számomra sem igazán megnyugtató és elfogadható, amelyik azt mondja, hogy leállítjuk azt a három épületet, amelyik a lényege és a szíve ennek az egész fejlesztésnek.

Többször elmondtuk, de érdemes most is: ez ma az egész nyugati világ, Európát és Amerikát is beleértve a legnagyobb és legfontosabb kulturális városfejlesztési projektje. Ilyen kis ország hajtja végre, nem a franciák, nem az angolok, nem az amerikaiak, hanem mi saját forrásokból. És azért lényeges, hogy így valósuljon meg, mert úgy lesz látható a világ bármely részéről, és jelent olyan új kulturális vonzerőt Budapestnek, amelyből meg is térülnek ezek a beruházások. Ha ebből kiemelünk fontos elemet, pont ez veszik el. Az, hogy itt bármi leálljon, ami már úgy áll ahogy például a sokszorosan díjnyertes Magyar Zene Háza, azt gondolom ez az abszurditás kategóriája. Komoly politikai erő, komoly politikai személy nem is mehet be ebbe az utcába, nem is megy. Horváth Csaba belement, ez minősítse őt.” – fejtette ki véleményét Baán László.

