A Heringek politikai szervezetet hoznak létre és meg akarják állítani Salvinit

2019. december 13. 17:56

Az olasz populista jobboldalnak és Matteo Salvininak a tartományi választások januári fordulóján való megállítását jelölte meg első számú célként az utcai tüntetéseken született Hering-mozgalom vezetője, Mattia Sartori pénteki sajtótájékoztatóján, amelyen a párttá szerveződési terveket is vázolta. A Heringek szombatra Rómában hirdettek országos demonstrációt.

Mattia Sartori a majdnem kizárólag külföldi újságírókkal tartott találkozón elmondta, a Heringek az utóbbi egy hónapban bizonyították, hogy meg tudják tölteni az olaszországi városok tereit. Most a "legnagyobb falat", Róma következik annak felmérésére, hogy mekkora erőt képviselnek.

"Ezt követően második fázisra kapcsolunk, és szervezettebb politikai formában folytatjuk" - jelentette be. Megerősítette, hogy a Heringek 160 küldötte vasárnap kisebb kongresszust tart, amelyen tíz pontos akciótervet fektetnek le. Kijelentette, hogy a Heringek egyelőre nem alapítanak pártot: legközelebbi célként Matteo Salvini a Liga és a jobboldali pártkoalíció vezetője feltartóztatását jelölte meg az Emilia-Romagnában január 27-én esedékes tartományi választásokon. Ezért a római megmozdulás után a Heringek erre a területre akarnak összpontosítani, a nagyobb városok után a kisebb helyszíneken is mozgósítva a szavazókat.

"A populista félresodródás, a szuverenizmus, de főleg az ezek által képviselt politikai kommunikáció ellen vonulunk utcára, hogy megmutassuk, erőszak nélkül is véleményt lehet nyilvánítani" - hangoztatta Sartori.

A Heringeket "demokratikus tömegjelenségnek", "társadalmi antitestnek" nevezte Matteo Salvini politikai üzeneteivel szemben. Megjegyezte, csodának tartja, hogy a Salvini-féle politikába "teljesen beletörődött" olaszokat egyáltalán utcára sikerült szólítani. Úgy vélte, ha Emilia Romagnában meg tudják állítani Matteo Salvinit, párt is lehet majd a Heringekből.

A Heringek mozgalma november 14-én mutatkozott be, miután a Salvini vezette jobboldal Umbriában megnyerte a választást, és Bolognából elindította az emiliai választási kampányt. Négy bolognai fiatal - közösségi oldalakon zajlott mozgósítással - 12 ezres demonstrációt szervezett annak bizonyítására, hogy nem csak a Liga, hanem a Liga ellenzői is képesek tereket megtölteni. Azóta több tucatnyi város tereit töltötték meg, legutóbb a milánói dómtéren 25 ezren, Firenzében 40 ezren vettek részt. Nevüket onnan kapták, hogy a legelső bolognai tüntetésen alig bírtak mozdulni a tömegtől, de a heringek a csendes sokaságot is jelképezik, amely nem akar Salvini hálójába kerülni. A Heringek tüntetése pártszászlók nélkül, általában kartonra rajzolt heringekkel zajlik, himnuszként pedig a Bella Ciao olasz partizándalt választották.

A 32 éves közgazdász végzettségű Mattia Sartori cáfolta, hogy a volt olasz kormányfő, a bolognai Romano Prodi áll mögötte. A baloldali Demokrata Pártot (PD) az emberektől távolinak, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikáját érthetetlennek minősítette. A mozgalom költségeit jelenleg önerőből és magánadományokból tartják fent. Hozzátette, hogy Emilia Romagnában a Heringek leginkább a "baloldali érzelmű katolikusokat" képviselik. Nem tartozunk pártokhoz, de ez nem azt jelenti, hogy nincsen politikai véleményünk - jelentette ki a római tüntetés egyik szervezője Sara. Hangsúlyozta, vigyáznak arra, ne "használják ki" őket, ezért nemet mondtak a földközi-tengeri civilhajókról ismert Open Arms spanyol NGO támogatására.

Nagyszabású, akár százezres rasszizmus ellenes tüntetés lesz a római - jelentette ki a római Heringeket vezető, huszonévesen Kenyából Olaszországba érkezett Stephen Ogongo, aki távoli célként az olaszországi migránsok állampolgárságát jelölte meg.

A Heringek Rómában a jelképes helyszínnek számító lateráni Szent János-bazilika előtti téren gyűlnek össze, amelyet Matteo Salvini október 19-én az Olasz büszkeség nevű jobboldali megmozdulással töltött meg. Rómával egy időben több európai és egyesült államokbeli városban is Hering-találkozót tartanak.

Giuseppe Conte miniszterelnök a Heringek sajtótájékoztatója után bejelentette, kész találkozni velük. Matteo Salvini eddig "megmosolyogtató, vidám" társaságnak nevezte őket. Amióta a Heringek tüntetnek, Salvini a Liga korábbi utcai megmozdulásai helyett mérsékeltebb, intézményesebb kampányba kezdett. A Liga szombaton No Tax nevű utcai standokon ismerteti a kormány adópolitikájával szembeni javaslatait.

MTI