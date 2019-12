Európa legjobbjának választották a bazilika előtti karácsonyi vásárt

2019. december 13. 18:27

Csaknem negyvenezer turista döntésével a magyar rendezvény nyert idén Fotó: Kurucz Árpád

Több tízezer szavazat összesítése után idén a budapesti Szent István-bazilika előtti adventi rendezvényt választotta a kontinens legszebb karácsonyi vásárának a European Best Destinations nevű szakmai szövetség. A magyarországi program nyolcezer közönségszavazattal előzte meg a világhírű bécsi adventi vásárt. Az eredményt december 10-én jelentette be Brüsszelben az euró­pai kultúra és turizmus népszerűsítését célzó szervezet, amely együttműködik az európai turisztikai hivatalokkal és az EDEN-hálózattal.

Idén rekordszámú, csaknem 290 ezer szavazat érkezett a világ 116 országából az európai karácsonyi vásárokra, az első helyen végzett magyar rendezvényre is minden korábbinál többen, közel negyvenezren szavaztak – idézi a Turizmus.com. Összehasonlításképpen: 2018-ban a zágrábi karácsonyi vásár kapta a legtöbb voksot, szám szerint 38 ezret. Ezúttal olyan városokban található ünnepi vásárokat utasított maga mögé a bazilika előtti program, mint Bécs, Gdańsk, Brüsszel, Montbéliard, Bázel, Prága, Lipcse, Pozsony.

Az európai szervezet honlapján is reklámozza a magyar nyertest. Mint írják, a közösségi szellem jegyében zajlik a budapesti adventi esemény, mert miközben a szabadtéri ünnepi piacon örömet okozó ajándéktárgyakkal, ízletes magyar és nemzetközi ételekkel találkozhat, minden korosztályt ingyenes látványosságok is várnak – írják az ajánlóban. Varázslatos, közép-euró­pai hagyományokban gazdag karácsonyi ünnepnek nevezik a programot, amely olyan modern elemeket is tartalmaz, mint például a villanómobil vagy monumentális fényshow, ahol a vendégek jótékonysági ösztönzőkoncerteket is részt vehetnek. Megjegyzik azt is, hogy a kitelepült élelmiszer-forgalmazók környezetbarát csészéket, tányérokat és evőeszközöket használnak, míg a hulladékot újrahasznosítják.

A hazánkban november 22-től ja­nuár 1-jéig tartó patinás ünnepi program ebben az évben a második nemzetközi sikert hozta európai viszonylatban; Budapest korábban a legjobb európai úti cél elismerést is kiérdemelte. A Forbes magazin eredményhirdetést követően megjelent cikkében ismét áradozik hazánk turisztikai erősségeiről, az adventi bazilika varázslatos hangulatáról és a város szívében elhelyezkedő, a vendégek sokaságát elkápráztató vásár szépségéről írnak.

magyarnemzet.hu