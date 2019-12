Gazdaságilag előnyös a brit választások eredménye

2019. december 14. 11:06

A brit miniszterelnök kalapáccsal a kezében a voksolás előestéjén. Sikerkovács Fotó: Reuters

Rendezett lesz a brexit, így egy kockázattal kevesebb a világban

Nagy többséggel nyert a brit kormánypárt a parlamenti választásokon, így feltehetőleg elmúlik a brit EU-kilépéssel kapcsolatos eddigi bizonytalanság. Európa fellélegezhet, a magyar gazdaság számára is javuló külső helyzetet jelenthet az eredmény.

A brit parlamenti választások eredménye az eddig is kormányzó konzervatív párt megerősödése lett, ami úgy rendezi át a parlamenti viszonyokat, hogy a kormány sokkal nagyobb eséllyel szavaztathatja meg az általa benyújtott törvényjavaslatokat.

Ezek közül most a legfontosabb az Európai Unióval kötött megállapodás, amely lehetővé teszi, hogy az Egyesült Királyság január végén kilépjen az unióból anélkül, hogy a kapcsolatok megszakadnának, azaz a kilépés rendezetlen lenne.

Ha ez megvalósul, első körben egy átmeneti időszak következik jövő év végéig: ez alatt a jelenlegi helyzethez képest lényegében alig változik valami, gazdasági értelemben gyakorlatilag az unió része marad a szigetország. Az adott időszak alatt kell megállapodnia az Európai Unióval az átmeneti időszak utáni kereskedelmi feltételekről, de ha ehhez nem elég a rendelkezésre álló idő, akár meg is hosszabbítható az átmeneti időszak. Boris Johnson miniszterelnök a tervek szerint minél gyorsabban szeretné is letudni a megállapodásról szóló parlamenti szavazást, így elég idő marad arra, hogy január végéig minden szükséges lépést meg lehessen tenni.

A 2020-as évre így kiesik az egyik komoly kockázati tényező, ami a világgazdaságra kedvezőtlenül hatott, különösen Európa gazdaságára lett volna rossz hatással az esetleges megegyezés nélküli brit kilépés. Az európai gazdasági kilátások ezzel máris javulhatnak a jövő évre, ami a jelenleg magas növekedést mutató magyar gazdaság számára is jó hír, hiszen egyre kevésbé kell tartanunk egy külső hatásokra bekövetkező lassulástól.

Jövő év végén persze még egyszer felmerülhetnek az aggodalmak, hogy mi lesz, ha nem sikerül megállapodni az átmeneti időszak után, ennek esélye azonban nem tűnik nagynak. Az átmeneti időszak ugyanis meghosszabbítható, amit ugyan a brit miniszterelnök az eddigiekben kizárt, de valójában a január 31-i formális kilépés után hivatkozhat arra, hogy a népszavazási óhaj teljesült, a kilépés megtörtént.

Miután általános választások csak öt év múlva lesznek (előre hozott választás nem valószínű a most kialakuló parlamenti helyzetben), az átmeneti időszak elnyúlhat akár két-három éven át is.

Az átmeneti időszak már önmagában annyiból előnyös Magyarország és természetesen mindenki más számára, aki EU-támogatást kap, hogy addig ugyanúgy zajlik a brit befizetés, mintha az ország EU-tag maradna, így addig nem kell csökkenteni a kifizetendő támogatásokat sem. Ráadásul a jelenlegi szerződés tartalmaz egy úgynevezett „válási” összeget is, amit az Egyesült Királyság kifizet, tekintettel arra, hogy a fizetési kötelezettségek egy része a jövőben jelentkezik. Ha ez elmaradna egy rendezetlen kilépés miatt, komoly deficit keletkezhetne az EU-kasszában, ami megint csak óhatatlanul a támogatások csökkenéséhez vezetne.

Az aggodalmak csökkenését, a piaci szereplők fellélegzését mutatja, hogy a tőzsdék világszerte emelkedtek tegnap, a londoni börze fő indexe több mint három százalékkal került feljebb. A hazai részvénypiac is nagyot emelkedett: a BUX értéke több mint egy százalékkal nőtt, miközben három vezető papír, az OTP, a Mol és a Richter egyaránt erősödött. Az angol font is erősödött mind az euróhoz, mind a dollárhoz képest, és bár délutánra valamelyest visszaesett, így is egy százalékkal volt feljebb, mint a választás előtti napokban.

