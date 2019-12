Felvidék: A Rákóczi Szövetség kiáll a magyar iskolaválasztás mellett

2019. december 15. 09:00

A Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei iskolaválasztási programjának felvidéki körútja Léván ért véget. A Juhász Gyula Alapiskola tizenkét kisdiákja részesült az ösztöndíjban. A Felvidék.ma az ünnepélyes átadást követően kérdezte Petrovay Lászlót, a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztási programokért felelős igazgatóját.

Az ösztöndíj átadása; balról a harmadik Süli János atomminiszter - Kép: Pásztor Péter/Felvidék.Ma

Milyen célok vezérelték a szövetséget az iskolaválasztási program beindítására?

A Rákóczi Szövetség a magyar iskolaválasztási programját 2004-ben indította el a Felvidéken. A program célja volt, hogy a magyar tanítási nyelvű intézményeket támogassa a többségi nyelven oktató iskolákkal szemben. A pozitív hozadékát tekintve az idő múlásával bővült a programba bekapcsolódó térségek száma. 2010-re az egész Felvidéket lefedte a programunk, ami azt jelenti, hogy az összes iskolába ellátogattunk. Két évre rá a Partium is csatlakozott. Azóta is folyamatosan bővül a program. Napjainkra a teljes Felvidék, Kárpátalja és a Vajdaság mellett a magyarok által lakott horvátországi települések, illetve Erdély számos területe kapcsolódott be.

Az eltelt mintegy másfél évtizedben milyen részekkel bővült a program?

Mint már említettem, célunk a magyar tannyelvű iskolák választásának népszerűsítése a Kárpát-medencében. Ennek érdekében az elsősök köszöntésévé átváltozott beiratkozási program mellett további pontokkal bővült az anyanyelvű oktatást és nevelést népszerűsítő programunk. Ezek az alprogramok az iskolai beiratkozás előtt álló szülőkre és gyermekeikre összpontosítanak. Az idén tavasszal indítottuk el az iskolatáska-programunkat. Ennek keretén belül egy jó minőségű iskolatáskát kaptak azon gyerekek, akiket magyar tannyelvű oktatási intézménybe írattak be. Több mint kilencezer iskolatáskát osztottunk szét Kárpát-medence-szerte. Ezt előzi meg az óvodai programunk, mely 2012-ben indult útjára, s a Felvidéken minden óvodai csoportot megszólít. Ennek keretében karácsony előtt egy kis csomaggal leptük meg az óvodásokat. A csomag része egy magyar népmeséket tartalmazó könyv, valamint egy tábla csokoládé. 2017-től a Gólyahír elnevezésű program is színesíti a palettánkat. Azon magyar és vegyes házasságú családokat szólítjuk meg általa, ahol az év folyamán gyermek született. A helyi partnereinktől egy babanaplót kapnak a szülők. A célunk ez esetben is kettős. Egyrészt egy gesztus a szülők felé, másrészt burkoltan a magyar anyanyelv fontosságára hívjuk fel a figyelmet, hiszen amelyik gyermeknek magyarul mesélnek, nagyobb eséllyel megy majd magyar óvodában, majd magyar iskolába. A program ajándékai inkább szimbolikus értékkel bírnak.

A Juhász Gyula Alapiskolában zárult a magyar iskolaválasztási program felvidéki körútja. Az idei évben hány tanintézményt és elsőst szólítottak meg a Felvidéken?

Szeptember elsején indult az ösztöndíjátadásunk, a lévai állomás Kárpát-medencei viszonylatban a 410. helyszínünk. A Felvidéken azt láttuk a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetégének adatai alapján, hogy enyhén növekedett a magyar iskolába íratott gyermeke száma. Ennek mi is örültünk, hiszen pozitív fejlemény. Több mint 3200-an vették át az ösztöndíjat, a Felvidék összes alapiskolájába eljutottunk.

Látható pozitív hozadéka a magyar iskolaválasztási programnak?

A Felvidéken, de más külhoni területeken is tapasztalhatóak a program pozitív hatásai. A statisztikai adatok és a résztvevők száma is mutatja, vannak olyan régiók a Kárpát-medencében, ahol abszolút számokban növekedett a magyar iskolákba íratott gyermekek száma. Ugyanakkor egyre több régióban figyelhető meg, hogy a magyar iskolába íratottak számaránya növekszik a többségi nyelven folyó tanintézmények számarányához viszonyítva.

A jövővel kapcsolatban várható valami újdonság, vagy változás a programban?

A Rákóczi Szövetség ezt a programját az évek során mindig igyekezett fejleszteni valamilyen újdonság bevezetésével. Ez várható az elkövetkező időszakban is. Ugyanakkor a korábban bevezetett programpontok mindegyikét megtartottuk.

Pásztor Péter

