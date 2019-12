Délvidék: Készülnek az ünnepekre a nagybecskereki Püspökségi Caritas védencei

2019. december 15. 09:12

A nagybecskereki Püspökségi Caritas épületében ma egy ünnepekre ráhangolódó műhelymunka folyt, ugyanis a sajátos nevelést igénylő fiatalokkal karácsonyi képeslapokat készítettek. A főleg értelmi fogyatékos gyerekek mintegy 15-en járnak a Caritas-ba, akikkel 15 éve foglalkoznak, és havonta egy alkalommal találkoznak, amikor mindig valami hasznos időtöltést szerveznek részükre. A műhelyfoglalkozásokat Csipak Erzsébet szakképzett szociális munkás vezeti, aki ismeri a gyerekeket, hiszen többen a Május 9-e speciális iskola növendékei. Időnként a Caritas önkéntesei is besegítenek a foglalkozások lebonyolításába.

A fiatalok nehéz körülmények között élnek szüleikkel, akik vagy munkanélküliek, vagy pedig csak ideiglenes munkákat tudnak vállalni, emiatt a Püspökségi Caritas a családokat is segíti lehetőségeihez mérten, ruházati cikkeket adományoz nekik, vagy tartós élelmiszerrel járul hozzá, hogy könnyítsen a mindennapjaikon, de tűzifát is bebiztosítanak a legjobban rászorulók részére.

A Püspökségi Caritas a saját kisbuszaival fuvarozza a gyerekeket, hiszen a fogyatékosságukból kifolyólag nem tudnak önállóan közlekedni. A fiatalok között van első osztályos kisdiák, de 18 éves fiatal is, akik nagy örömmel járnak az összejövetelekre, hiszen ilyen módon, közösségben sokkal jobban kibontakoztathatják tehetségüket, kreativitásukat is. A műhelyfoglalkozások tematikusak, a nemzeti vagy vallási ünnepeinkhez kötődnek, de vannak más jellegű rendezvények is. Időnként a Caritas munkatársai kirándulásokat szerveznek a gyerekek részére. A gyermekek lelki gondozását a nagybecskereki székesegyház plébánosa és káplánja végzi felváltva.

Már néhány éve a Püspökségi Caritas ezen összejöveteleit a budapesti Bethlen Gábor Alap is támogatja, amiért nagy köszönettel és hálával tartoznak a munkatársak, a szervezők, és a fiatalok is.

Kónya-Kovács Otília

vajma.info