Ausztria: Új pártban térhet vissza Strache

2019. december 15. 09:55

Visszatérhet az Ibiza-botrányba belebukott osztrák politikus, Heinz-Christian Strache. Bár tegnap a Szabadságpárt kizárta soraiból, egy újonnan alakuló szövetség előzetesen bejelentette, hogy számítanak rá. Az osztrák jobboldalon kitört konfliktusban egy ismert milliárdos neve is felmerült.

Már éppen feledésbe veszett volna a visszavonult botránypolitikus, Heinz-Christian Strache személye, amikor az osztrák jobboldalon történt pártszakadás miatt újra ráirányult a nemzetközi média figyelme.

Az idén májusban, egy kompromittáló felvétel miatt megbukott Strachét tegnap hallgatta volna meg a radikális jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), ám miután Strache meg sem jelent a meghallgatáson, az egykor általa vezetett politikai szövetség egyhangú döntéssel kizárta a soraiból. Júniusban a politikus az Ibiza-videó néven elhíresült felvétel miatt kényszerült lemondani az FPÖ elnöki tisztségéről.

Az Ibiza-botrány ellenére népszerű maradt - Kép: MTI; EPA/Florian Wieser

A rejtett kamerás felvételen egy magát orosz oligarcha unokahúgának kiadó nővel tárgyalt, Strache pedig párt- és médiatámogatásért cserébe állami megbízásokat ígért neki. A titkosszolgálati módszerekkel megszervezett akció kormányválsághoz vezetett: Strache akkor Ausztria alkancellárja volt, a botrány következtében azonban felbomlott az Osztrák Néppárt (ÖVP) és az FPÖ közötti koalíció.

Bár a politikus akkor bejelentette visszavonulását, az FPÖ-ből nem lépett ki, és aktív volt a közösségi médiá­ban is. Strache így hazájában népszerű közéleti személyiség maradt, amit a jelek szerint most új pártban kamatoztathat. Csütörtökön a szervezetből három tag kilépett, majd létrehozta az új jobboldali, a Szövetség Ausztriáért (Die Allianz für Österreich, DAÖ) nevű pártot. A politikai puccsként is felfogható akció után az új párt a nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy szívesen látja soraiban Strachét.

Az osztrák sajtó azóta is azt találgatja, hogy a politikus visszatérése áll-e az újabb felhajtás mögött, illetve hogy milyen jövője lehet egy újabb radikális jobboldali pártnak. Az állami hírcsatornának, az ORF-nek nyilatkozó szakértők Strache népszerűsége miatt jósolnak sikert a DAÖ-nek.

2020 őszén ugyanis bécsi tartományi választásokra kerül sor, s úgy vélik, ha sikerül megnyerniük a politikust, visszatérése esetén pártjuk megfoszthatja jelenlegi pozíciójától az FPÖ-t. Sajtóértesülések szerint a következő napokban újabb tagok pártolhatnak át a DAÖ-höz, állítólag sokan éppen az egykori alkancellár döntésétől tették függővé kiugrásukat.

Ezzel kitört a harc az osztrák jobboldalon, a DAÖ-t pénzügyi támogatása miatt támadják. A harmadik osztrák nacionalista párt, a korábban Jörg Hai­der által vezetett Szövetség Ausztria Jövőjéért (BZÖ) korábbi vezetője, Stefan Petzner Twitteren jegyezte meg, hogy a DAÖ ötlete már 2013-ban felmerült. Akkor Frank Stronach osztrák–kanadai üzletember állt a kezdeményezés mögött, s Petzner szerint valószínű, hogy ismét a milliárdos vásárolná magát vissza a bécsi politikába.

Buzna Viktor

magyarnemzet.hu