Szakértő: erősödik a migrációs nyomás a balkáni útvonalon

2019. december 15. 11:40

Erősödik a migrációs nyomás a balkáni útvonalon, amit az is mutat, hogy az idén már most kétszer annyi illegális bevándorló érkezett Magyarországra, mint tavaly egész évben - mondta Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet elemzője vasárnap az M1 aktuális csatornának nyilatkozva.

A biztonságpolitikai szakértő szerint a Balkánon 70-100 ezer illegális bevándorló torlódhatott fel, bár pontos számokat nem lehet tudni.



Hangsúlyozta, az illegális bevándorlókkal szemben Horvátországban is egyre keményebben lépnek fel. Elmondta, a boszniai Bihácson és környékén az "emberek fellázadtak" az illegális bevándorlókkal szemben, akik pincebetöréseket követtek el, üresen álló épületeket foglaltak el önkényesen.



Georg Spöttle kitért arra is, a migrációs folyamatokra az is kedvezőtlenül hat, hogy maffiacsoportok az utóbbi időben az embercsempészetre tértek át a drogkereskedelemről, mivel azzal ugyannyi bevételre tehetnek szert, miközben kisebb büntetési tételekkel kell számolniuk lebukás esetén.



Hangsúlyozta továbbá, az Európába ellenőrizetlenül beözönlők között lehetnek olyanok, akik ártó szándékkal érkeznek és valamilyen merényletre készülnek karácsony és szilveszter időszakában.



MTI