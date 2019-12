WTCR - Guerrieri nyert a második futamon, Michelisz nyolcadik

2019. december 15. 13:23

Michelisz Norbert, a Hyundai magyar pilótája nyolcadikként ért célba a túraautó-világkupa (WTCR) szezonzáró hétvégéjének vasárnapi második futamán a malajziai Sepangban, előnye pedig így az összetettben 10 pontra csökkent a versenyt megnyerő argentin Esteban Guerrierivel (Honda) szemben.

A 11 körös viadal rajtja után a 10. kockából induló Michelisz több pozíciót is veszített az esős pályán, miközben Guerrieri a 10. helyről startolva sokat javított, a kör végéhez érve már második volt.



A futamot egy kör után a heves esőzés, valamint balesetek miatt félbeszakították, és sokáig azt sem lehetett tudni, hogy ha lesz új rajt, akkor a versenyzők milyen sorrendben startolnak majd. Hosszas várakozás, csaknem egyórás szünet után a biztonsági autó mögött indult újra a mezőny, Guerrieri a második, Michelisz a 13. pozícióból folytathatta a küzdelmet.



A safety car a negyedik kör elején engedte útjára a versenyautókat, Guerrieri pedig hamar átvette a vezetést honfitársától, Néstor Girolamitól (Honda). Michelisz igyekezett a lehető legtöbbet javítani, az ötödik körben már nyolcadik volt, miután jó tempóban üldözte az előtte száguldókat, akiket rendre viszonylag könnyedén meg is tudott előzni.



Két körrel a leintés előtt Tassi Attila (Honda) műszaki hiba miatt feladta a futamot, de olyan helyen állt meg az autója, amelyet a versenybíróság veszélyesnek ítélt meg, így a biztonsági autó ismét a pályára hajtott.



A kaotikus futamot a safety car mögött fejezték be a pilóták, Guerrieri győzött a spanyol Mikel Azcona (Cupra) és a svéd Johan Kristoffersson (Volkswagen) előtt, Michelisz pedig nyolcadikként hozta célba a Hyundait, így 10 pontos előnnyel várja az idény utolsó futamát, melyen a pole pozícióból rajtol majd.



A WTCR szezonzáró versenyének kezdési időpontjáról még nem közöltek hivatalos információt a szervezők.

MTI