Skót kormányfő: Johnson nem vétózhatja meg a függetlenségi népszavazást

2019. december 15. 14:29

Nicola Sturgeon skót kormányfő szerint Boris Johnson brit miniszterelnök nem vétózhatja meg a skót függetlenségről tartandó újabb népszavazást és nem kötheti Skóciát akarata ellenére Nagy-Britanniához.

Sturgeon, a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő, a brit EU-tagság megszűnését (Brexit) határozottan elvető Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetője a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette: tarthatatlan lenne, ha a konzervatív párti brit miniszterelnök nemet mondana a skót függetlenségi népszavazás engedélyezésére.



Sturgeon közölte: péntek esti telefonbeszélgetésükben nyíltan megmondta Johnsonnak, hogy ha nemet mond a függetlenségi referendumra, és úgy gondolja, hogy ezzel az ügy le is zárult, hamarosan ő is rájön, hogy mekkorát tévedett.



"Milyen demokráciában lehetséges az, hogy egy párt, amelyik (Skóciában) elvesztette a választásokat, diktál annak a pártnak, amelyik győzött" - fogalmazott a skót miniszterelnök.



Nicola Sturgeon ezzel arra utalt, hogy a csütörtöki brit parlamenti választáson Skóciában az Skót Nemzeti Párt elsöprő győzelmet aratott: a skóciai szavazatok 45 százalékát szerezte meg, 8,1 százalékponttal többet, mint az előző választáson, és a londoni alsóházban Skóciának járó 59 képviselői helyből 48-at megszerzett. Az SNP alsóházi frakciójának létszáma így tizenhárom fővel emelkedett.



A választást országos szinten a Boris Johnson vezette Konzervatív Párt nyerte több mint három évtizede példátlan fölénnyel, Skóciában azonban a konzervatívok szavazataránya 3,5 százalékponttal 25,1 százalékra csökkent, és mindössze hat skóciai választókerületből küldhetnek képviselőt a londoni alsóházba.



A vasárnapi BBC-műsorban Nicola Sturgeon kijelentette: az SNP Skóciában nagyobb szavazataránnyal győzött, mint a Johnson vezette Konzervatív Párt az Egyesült Királyság egészében, és ez az eredmény is arra vall, hogy Skóciát nem lehet akarata ellenére "a (brit) unió börtönében tartani".



A skót miniszterelnök megerősítette, hogy a jövő héten előterjeszti annak a jogi mechanizmusnak a részleteit, amelynek célja az újabb skóciai függetlenségi népszavazás kiírásáról szóló döntés kizárólagos hatáskörének átruházása a skót parlamentre.



A brit EU-tagságról 2016 júniusában rendezett népszavazáson országos átlagban a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a bennmaradásra voksolt. Nicola Sturgeon azóta számos alkalommal hangoztatott érvelése szerint Skócia nem engedheti meg, hogy egyértelműen kinyilvánított bennmaradási szándéka ellenére London "kirángassa" az Európai Unióból.



A vasárnapi BBC-műsorban a skót miniszterelnök kijelentette: ő sem feltételezi, hogy mindazok, akik a csütörtöki választások az SNP-re szavaztak, feltétlenül támogatnák Skócia függetlenné válását is, de ennek a kérdésnek az eldöntése nem rá vagy Boris Johnsonra, hanem kizárólag a skót népre tartozik.



Skóciában 2014-ben már tartottak egy referendumot a függetlenségről, de akkor az elszakadást ellenzők győztek 55 százalékos többséggel.



Nicola Sturgeon és Boris Johnson péntek esti telefonbeszélgetése után a londoni miniszterelnöki hivatal közölte, hogy Johnson nem kíván hozzájárulni az újabb skót függetlenségi népszavazás megtartásához, mivel véleménye szerint a 2014-es referendum ezt a kérdést egy nemzedéknyi időre eldöntötte.

MTI