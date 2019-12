Folytatódik az évszakhoz képest enyhe idő

2019. december 15. 16:21

Folytatódik az évszakhoz képest meleg idő, a hét első felében 15 fok körüli maximumok is lehetnek, csak néhol lehetnek mínuszok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.

Hétfőn a köd, illetve a rétegfelhőzet az ország északi, északkeleti harmadán, illetve helyenként a Fertő-tó környékén makacsul tarthatja magát, másutt fátyolfelhős, napos idő lesz. Számottevő csapadék nem valószínű. A szél főként a Dunántúl északi felén megerősödik, a Kisalföldön helyenként viharos széllökésekre is számítani lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 6 fok között, a legmagasabb 8 és 16 fok között várható, de a tartósan borult tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet.



Kedden több órára kisüt a nap, de főként északkeleten néhol megmaradhat az éjszaka képződő köd. Csapadék nem valószínű. Főként a Dunántúlon több helyen megerősödik, az Észak-Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik a szél. A leghidegebb órákban 1-10 fok lesz. Napközben 12-18 fokig melegszik a levegő, de a ködös tájakon hidegebb is lehet.



Szerdán északkeleten nagyobb területen köd képződhet, amely helyenként tartósabban meg is marad, másutt változóan felhős lesz az ég, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, csapadék nem valószínű. A Dunántúlon több helyen megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet 1-10, a maximumhőmérséklet általában 10-16 fok között lesz.



Csütörtökre virradóra nagy területen köd képződhet, amely főként északkeleten tartósan meg is maradhat, másutt rövid időre kisüt a nap, majd nyugaton megvastagszik a felhőzet, a nap második felében nyugaton, délnyugaton néhol eső is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 8 fok között, a legmagasabb általában 8 és 14 fok között valószínű.



Péntekre virradóra főként az északkeleti harmadban köd képződhet, amely helyenként tartósan meg is maradhat, másutt változóan felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütés várható, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, de csapadék nem valószínű. A szél nyugaton megerősödik, az Észak-Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik. A leghidegebb órákban 0-8 fok lesz. Napközben 8-14 fokig melegszik a levegő.



Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, és nyugaton egyre többfelé várható eső, zápor. Több helyen megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-9, a legmagasabb 8-14 fok között alakul.



Vasárnap szórványosan várható eső, záporeső. A leghidegebb órákban 1-6 fok lesz. Napközben 5-10 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.



MTI