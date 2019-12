Labdarúgó NB I - Győzelemmel zárta az évet a Ferencváros

2019. december 15. 20:37

A címvédő Ferencváros legyőzte vendégként a Diósgyőrt vasárnap a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójában.

A bajnokság idei utolsó mérkőzésén - a két csapat 100. egymás elleni élvonalbeli összecsapásán - egy szabadrúgásgól döntött.



A fővárosi csapat, amely csütörtökön razgradi döntetlennel búcsúzott az Európa-ligától, sorozatban hatodszor nyert a DVTK ellen, és úgy mehet el a második helyezett MOL Fehérvárral szemben négypontos előnnyel a téli szünetre, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

16. forduló:

Diósgyőri VTK-Ferencvárosi TC 0-1 (0-1)



Diósgyőr, 8311 néző, v.: Farkas



gólszerző: Zubkov (15.)



sárga lap: Iszlai (75.), illetve Isael (22.), Sigér (45.), Szihnyevics (82.), Blazic (84.), Civic (95.)

Diósgyőr: Danilovic - Sesztakov, Polgár, Brkovic, Tamás M. - Iszlai, Vági (Tabakovic, 71.) - Hasani, Rui Pedro, Korbély (Bacsa, 61.) - Ivanovszki (Prosser, 76.)



Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics (Botka, 64.), Blazic, Frimpong, Civic - Sigér, Haratyin - Zubkov, Skvarka (Ihnatyenko, 77.), Isael (Nguen, 64.) - Szihnyevics

Az első pillanatokban kirajzolódott a félidőre jellemző játék képe, a Ferencváros azonnal támadásokat vezetett, a Diósgyőr pedig védekezésre rendezkedett be. A hazaiak jó darabig nem igazán tudtak eljutni ellenfelük kapujáig, amiben az is szerepet játszott, hogy időnként nem volt kinek előre passzolni a megszerzett labdát, mivel néha mind a tíz diósgyőri mezőnyjátékos a saját kapuja közelében helyezkedett. Az FTC a betömörülő védelem ellen szabadrúgásból szerzett vezetést az első negyedóra végén, majd továbbra is aktív maradt, birtokolta a labdát, és jó pár lövést küldött a DVTK kapujára. Az első hazai próbálkozásra a 35. percig kellet várni.



Szünet után "kiderült", hogy a Diósgyőr is tud nyomást gyakorolni ellenfelére, a hazai csapat jóval többet vállat fel támadásszervezésben és mezőnyfölénybe is került. A Ferencvárosnak lényegesen több dolga akadt védekezésben, nehezebben hozta ki a labdát, ezzel együtt komoly gólhelyzet nem alakult ki a kapuja előtt. A mérkőzést a vendégek kapusa, Dibusz Dénes fejkötéssel fejezte be, mert összefejelt Rui Pedróval és felszakadt a szemöldöke. A DVTK nagy energiát mozgósított és az első félideinél jóval bátrabban futballozott a második 45 percben, de nem volt elég hatékony, a Ferencváros pedig taktikusan őrizte az eredményt.

