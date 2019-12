Lemondják az újévi tűzijátékokat a felföldi városok az eperjesi tragédia miatt

2019. december 17. 12:11

Lemondta a szilveszteri-újévi tűzijátékokat számos szlovákiai város, és az így megtakarított összegeket átutalja az eperjesi tragédia áldozatainak megsegítésére.

A sajtó szerint a nagyobb városok közül Pozsony, Kassa, Besztercebánya vagy Liptószentmiklós önkormányzata hozott már ilyen irányú döntést, de több kisebb város is, mint például a szlovák fővároshoz közeli Modor vagy a kelet-szlovákiai Svidník - Felsőszvidnyik - önkormányzata is az eperjesiek segítségére sietett.



A 12 emeletes eperjesi toronyházban december 6-án történt nagy erejű gázrobbanás, amelyben nyolc ember halt meg. Hét áldozat holttestét már megtalálták, a nyolcadik a feltételezések szerint a lakóház romjai alatt hever. Szlovákiában ez az utóbbi húsz év egyik legnagyobb tragédiája.



A lakóház kiégett felső hat emeletének bontása hétfőn kezdődött, a statikusok véleménye szerint azonban a legjobb lenne az egész épületet lebontani. Erről egyelőre nem született végleges döntés.



A szlovák kormány mindjárt a gázrobbanás utáni napon egymillió eurós (320 millió forint) összeget hagyott jóvá a tragédia következményeinek felszámolására és a károsultak megsegítésére. Szükség esetén az összeget megemelik. Ugyanakkor lakossági gyűjtés is indult, a speciális számlán már több százezer euró van.



Besztercebánya városa közölte: összesen 13 033 eurót küld az eperjesi önkormányzatnak. Az összegből 10 ezer euró az a tétel, amelyet a város a szilveszteri tűzijáték lemondásának köszönhetően tud adományozni. A fennmaradó 3 033 euró egy kisebb vásár során gyűlt össze, amikor Besztercebánya lakói puncsot, forró teát és kerámiát vásárolhattak a városháza előtt felállított bódékban - írta a TASR hírügynökség.



A kassai városvezetőség 50 ezer, a pozsonyi pedig 20 ezer eurós segélyt szavazott meg Eperjesnek. Mindkét nagyvárosban lemondták a hagyományos szilveszteri tűzijátékot.



A segítségnyújtáshoz több, jórészt magyarok lakta város - egyebek között Révkomárom vagy Galánta - is csatlakozott. A Duna menti Révkomárom önkormányzata szintén lemondta a tűzijátékot, és ennek alapján 3000 eurót küld az eperjesi károsultaknak. A városi képviselő-testület tagjai pedig több száz eurót gyűjtöttek össze Eperjesnek.

MTI