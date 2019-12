Az Országgyűlés elnöke beiktatta hivatalába Polt Péter legfőbb ügyészt

2019. december 17. 13:10

Beiktatta hivatalába Polt Péter legfőbb ügyészt Kövér László, az Országgyűlés elnöke kedden Budapesten, az Igazságügyi Palotában tartott ünnepélyes rendezvényen - tudatta a Legfőbb Ügyészség (LÜ) közleményben.

Az Országgyűlés Áder János köztársasági elnök javaslatára Polt Pétert november 4-én újabb kilenc évre legfőbb ügyésznek választotta. Polt Péter ezt megelőzően 2010. december 14-én lépett hivatalba, korábban - 2000. május 16. és 2006. május 16. között - már betöltötte ezt a tisztséget, így most a harmadik legfőbb ügyészi ciklusát kezdte meg.



A LÜ közleménye szerint Kövér László a legfőbb ügyészt hivatalába iktató beszédében - Finkey Ferenc koronaügyész szavait idézve - kiemelte, hogy az ügyészség függetlensége egyértelműen hozzátartozik az igazságszolgáltatás függetlenségéhez és önállóságához.



Az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta, Polt Péter legfőbb ügyészként különösen fontosnak tartja, hogy az igazságügyi együttműködések terén Magyarország az aktív államok között jelenjen meg - mind Európában, mind azon kívül. Elvárásait saját példájával is megerősíti, hiszen mind az Európa Tanács szakosított szerveiben, mind az Európai Unió legfőbb ügyészeket tömörítő hálózatában kifejezetten tevékeny és proaktív munkát végez. A visegrádi országok ügyészi szerveivel pedig még sohasem volt olyan kiegyensúlyozott az együttműködésünk, mint az ő nevével fémjelzett időszakokban.



A LÜ közleménye szerint Polt Péter beszédében emlékeztetett arra, hogy az áldozatos munkának köszönhetően Magyarország ügyészsége újra Európa élvonalában van. Ennek bizonyságául felidézte Ladislav Hamran, az Európai Unió Ügyészi Szervezete, az EUROJUST elnökének tavaly az ügyészség napján az Igazságügyi Palotában elmondott szavait. Az EUROJUST elnöke köszönetet mondott a magyar ügyészségnek azért az együttműködésért és partnerségért, mely messzemenően hozzájárult az uniós szervezet kiváló eredményeihez. Kifejtette, hogy "Magyarország és a magyar ügyészség hatékonyan implementálja az uniós joganyagot, és ennek alkalmazásával nagyszerű eredményeket ért el". Nagyra értékelte Magyarország és a magyar ügyészség proaktív hozzáállását az igazságügyi együttműködésben, amelyet példamutatónak nevezett.



Polt Péter idézte Hammersberg Jenő királyi főügyész gondolatait, miszerint az ügyész nem látszatra dolgozik, hanem a kötelesség lelkiismeretes kielégítésében találja legfőbb jutalmát. A legfőbb ügyész - a királyi főügyész mondataira utalva - kiemelte, hogy a közhatóság nem ura a honpolgárok közönségének, hanem annak szolgálatára van rendelve.



A legfőbb ügyész hangsúlyozta, hogy az ügyészi kar feladata, miként azt már Kozma Sándor első pesti királyi főügyész is kijelölte, az igazság és törvényesség egyidejű képviselete, amit az ügyészségnek híven az elődökhöz, hűen Magyarország Alaptörvényéhez kell teljesítenie.



A legfőbb ügyész az Igazságügyi Palotát és az ügyészségi logót ábrázoló bronz érmet adott át a házelnöknek.



Az ünnepélyes rendezvényen Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke, Varga Judit igazságügyi miniszter, Pintér Sándor belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes, Vejkey Imre, az Országgyűlés igazságügyi bizottságának elnöke, a társszervek és a Legfőbb Ügyészség vezetői, továbbá fellebbviteli főügyészek, főügyészek vettek részt - tudatta a LÜ közleményében.



MTI