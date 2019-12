Átadták a 2019-es Gábor Dénes-díjakat

2019. december 17. 14:55

Átadták a technológiai innováció, műszaki és mérnöki kutatómunka terén mutatott kiemelkedő teljesítményeket elismerő 2019-es Gábor Dénes-díjakat kedden a Parlamentben, Budapesten.

A díjátadón Kövér László, az Országgyűlés elnöke úgy fogalmazott: a díj harminc esztendeje egy magyar lámpagyújtás, amelynek fénye segít a természettudományok egyetemes katedrálisának felfedezésében, a magyar műszaki alkotóerő felmutatásában és közösségi elismerésében, valamint segít a magyar tudományosság határokon átívelő összefogásának erősítésében is.



"A jövőtől való félelemmel, szorongással és tehetetlenséggel szemben ma is egyetlen orvosság van az, amit Gábor Dénes is felismert (...), hogy a jövő csak az ember által és csak az ember javára alakítandó vagy, ahogy Gábor Dénes fogalmazott a jövő feltalálható" - mondta Kövér László.



Ehhez azonban Kövér László szerint korszerű tudással és biztos erkölcsi támaszkodókkal bíró emberek kellenek, "akik fel tudják ismerni és megfelelő kérdésekkel sarokba tudják szorítani, megoldható állapotba tudják hozni a problémákat, akik ismerik az átjárást a tudomány és ipar, a mindennapi élet különböző területei között".



Jamrik Péter, a díj alapítója hangsúlyozta: az elismerés 30 év után is azért egyedi és időtálló, mert világnézeti vagy vallási hovatartozás nélkül, politikai indíttatást mellőzve kerülhettek és kerülnek fel a díjazottak tablójára a magyar természettudomány, a műszaki, szellemi élet kiválóságai.



A Novofer Alapítvány által alapított, immáron 31. alkalommal átadott Gábor Dénes-díjban és életműdíjban 2019-ban összesen kilencen, köztük két határon túli magyar tudós, kutató és feltaláló részesült. Az elismerést napjainkig összesen 229-en vehették át.



A díjazottak közül Pető Mária fizikus, a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium fizikatanára az erdélyi fiatalok természettudományos orientációja érdekében végzett sikeres munkájáért, innováció vezérelt oktatási módszeréért, az általa képzett- és irányított diákokkal a nemzetközi innovációs versenyeken elért eredményekért részesült külhoni Gábor Dénes-díjban. Rekeczky Csaba villamosmérnök, a Verizon Communications Inc vezetője és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, egyebek mellett az emberi látórendszer felépítése és működési mechanizmusa által inspirált, téridőbeli videó esemény detekciós metódusok kutatása és fejlesztése terén elért eredményeiért részesült külhoni Gábor Dénes-díjban.



Czigány Tibor gépészmérnök, az MTA rendes tagja, a BME Polimertechikai Tanszék professzora, Széchenyi-díjas kutató egyebek mellett a polimer kompozitok technológiai célú felhasználásáért kapta az elismerést.



Reith András építészmérnök, az ABUD Mérnökiroda Kft. ügyvezetője, az integrált építészeti tervezési módszertan hazánkban elsőkénti alkalmazásáért, a környezettudatos és fenntartható épületek rendszerszintű tervezésében elért egyedülálló eredményeiért vehetett át Gábor Dénes-díjat.



Balázsi Csaba kohómérnök, az MTA doktora, az MTA EK tudományos tanácsadója, többek között az új alkalmazásközpontú kerámia nanokompozit anyagok létrehozásában, valamint az új anyagok fizikai és funkcionális tulajdonságainak meghatározásában elért eredményeiért részesült az elismerésben.



Janáky Csaba a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense, az MTA és az Egyetem Fotoelektrokémiai Kutatócsoportjának vezetője, a foto-elektrokémia kutatásának területén végzett munkásságáért kapott Gábor Dénes-díjat.



Laszlovszky István szakgyógyszerész, a Richter Gedeon Nyrt. klinikai projektkoordinátora, több évtizedes non-klinikai és klinikai kutató-fejlesztő tevékenységéért, a kiemelkedően széleskörű szakmai publikációs és oktatói tevékenységéért vehette át a díjat.



Veres Mihály fizikus, az ISOTOPTECH Zrt vezérigazgatója, a sugárvédelem, nukleáris technológia és radioaktív-hulladék kezelés témakörében végzett innovációs tevékenységéért kapott Gábor Dénes-díjat.



Domokos Gábor építészmérnök, az MTA rendes tagja, a BME kutatóprofesszora a természettudományos és mérnöki problémák matematikai modellezésen alapuló sikeres megoldásáért vehette át a díjat.



Gábor Dénes-életműdíjat kapott Szigethy Dezső okleveles vegyész, közgazdász, a Technoorg Linda Tudományos Műszaki Fejlesztő Kft. ügyvezetője és alapítója, a közel negyven éves sikeres kutatói és innovációs üzleti munkásságáért.



Bartha László vegyészmérnök, a Veszprémi Egyetem nyugalmazott tanszékvezetője pedig a szénhidrogén-ipari adalékok kutatása, valamint a polimer-, valamint gumi hulladékok kémiai- és mechanikai újra-hasznosítása terén végzett sikeres munkája miatt, továbbá a mérnökképzésében betöltött több évtizedes példamutató munkásságáért vehetett át Gábor Dénes-életműdíjat.



Gábor Dénes szellemi örökségének ápolásáért Gyulai József fizikus, Prima- és Széchenyi-díjas akadémikus, Hódmezővásárhely díszpolgára In Memoriam Gábor Dénes elismerést kapott. Szintén In Memoriam Gábor Dénes-díjban részesült Kosztolányi Tamás gépészmérnök, a NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt. nyugalmazott irodavezetője, valamint Pomezanski György magyar-történelem szakos tanár, televíziós műsorvezető.



Gábor Dénes tudományos diákköri ösztöndíjban idén Rendes Szilveszter építőmérnök hallgató részesült.



A díjakat Kövér László; Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere; Gulyás Tibor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) innovációért felelős helyettes államtitkára; Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (NKFI) Hivatal elnöke; Bendzsel Miklós a kuratórium elnöke; Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SzTNH) elnöke; Freund Tamás, az MTA alelnöke és Józsa János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) rektora, valamint a Novofer Alapítvány képviselői adták át a Parlament Felsőházi termében.











MTI