Varga Mihály: jövőre újabb gazdaságvédelmi intézkedések várhatók

2019. december 17. 15:43

A kormány szeretné megőrizni a magyar gazdaság eddig elért eredményeit, az Európai Unió átlagos növekedési üteméhez viszonyított 2 százalékpontos előnyt, ezért február-márciusban olyan újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket kíván életbe léptetni, amelyek segítik a növekedési előny megtartását - mondta Varga Mihály a Nemzeti Versenyképességi Tanács (NVT) ülése után, kedden Budapesten.

A pénzügyminiszter kiemelte: az intézkedések jó része elsősorban a munkaerőpiacra koncentrál majd, kiemelt feladat a munkahelyek megtartása. A magyar gazdaság elmúlt évtizedének egyik legjelentősebb eredménye, hogy a foglalkoztatás érdemben javult, a foglalkoztatási ráta a 2010. évi 54,9 százalékról 70 százalék fölé emelkedett - jelentette ki Varga Mihály.



A pénzügyminiszter kiemelte: a magyar munkaerőpiacnak még jelentős tartalékai vannak, a fiatal és a még tanuló korosztály munkavállalásának könnyítése társadalmi és nemzetgazdasági szempontból is kiemelt feladat.



Az NVT ülése után Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója a magyarországi müködőtőke-befektetésekről elmondta: idén az első tíz hónapban 4,7 milliárd euró külföldi működőtőke befektetés érkezett Magyarországra, a dél-koreai befektetők átvették a vezetést a német beruházóktól, Dél-Koreából 2,5 milliárd euró befektetés jött az országba.



A pénzügyminiszter kifejtette: két témát tárgyalt kedden a a Nemzeti Versenyképességi Tanács, először is azt, hogy a befektetésösztönzést hogyan lehetne a változó gazdasági környezethez igazítani, illetve a HIPA befektetési tevékenységét nézték át. Második témaként a gazdasági növekedés megőrzésének kérdéskörét vizsgálta meg a testület, ebben olyan témákat vitattak meg, amelyek szerepelnek majd a második gazdaságvédelmi akciótervben,



Varga Mihály jelezte: a testület tagjai kiemelten foglalkoztak a munkaerőpiac helyzetével, a foglalkoztatás aktuális problémáival, a diákok foglalkoztatásával, a diákszövetkezetek tevékenységével, illetve a vállalatindítások lehetőségével.



A pénzügyminiszter elmondta: a jövő évben egy honlappal segíti majd a kormányzat a vállalkozást indítókat, a vállalkozói portál elindításáért az Innovációs és Technológiai Minisztérium lesz a felelős, a honlap várhatóan 2020 nyarától érhető majd el.



A tanács foglalkozott a babakötvény helyzetével is. A babakötvénynek kedvezőbb a hozama, mint a MÁP+-nak, de lehet, hogy változtatnak majd a feltételein, hogy még vonzóbbá tegyék a babakötvényeket - mondta Varga Mihály.



Hozzátette: emellett vállalkozásösztönző intézkedéseket, illetve további adókedvezményeket szeretnének bevezetni a jövő évtől.



A HIPA vezérigazgatója szólt arról, hogy nemzetközi összehasonlításban Magyarország a 16. helyen áll a tőkevonzó képesség alapján.



Ésik Róbert kitért arra: a megváltozott munkaerőpiaci helyzetet nézve érdemes a befektetések minőségi jellegére helyezni a hangsúlyt a mennyiségi mutatók helyett. Jelezte: a nálunk befektetni kívánó vállalakozásokat arra kérik, hogy növeljék a termelékenységet, új technológiákat hozzanak Magyarországra. A HIPÁ-nál bíznak abban, hogy a befektetések a jövőben is hozzájárulnak az EU átlagos bővülési üteméhez viszonyított 2 százalékpontos növekedési előny megőrzéséhez - tette hozzá.



A HIPA összegzése alapján tavaly Magyarországon 98 projekt indulhatott el 4 milliárd 312 millió euró értékben. Az idén újabb rekordévet könyvelhetünk el a külföldi működőtőke beruházásokat tekintve - jelezte Ésik Róbert.



Varga Mihály újságírói kérdésre elmondta: a kata nagyon népszerű adótípus, már 360 ezer vállalkozás választotta ezt az adózási formát.



Rámutatott: ezzel párhuzamosan minden ilyen rendszer kitermeli a "potyautasokat", akik ebben az esetben az eredeti céltól eltérően nem vállalkozóként, hanem bújtatott munkavállalóként választották a katát. Az MKIK ezzel kapcsolatban már megkereste a pénzügyi tárcát, hogy változtasson a kormány a kata feltételein. Egyelőre folynak az ezzel kapcsolatos egyeztetések, tárgyalások, vannak jó javaslatok, például az, egy személy csak egy katás vállalkozást működtessen - jelezte Varga Mihály.

